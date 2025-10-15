Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν στάση απέναντι στη Κίνα παρά τις αναταράξεις στις χρηματιστηριακές αγορές

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπογράμμισε την Τετάρτη (15/10) ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην Κίνα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, παρά τη μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε επειδή η χρηματιστηριακή αγορά πέφτει» ούτε θα αποφύγουμε να λάβουμε αυστηρά μέτρα κατά του Πεκίνου για αυτόν το λόγο, δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC. Όπως τόνισε, «θα διαπραγματευτούμε επειδή κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την οικονομία των ΗΠΑ».

Ο Μπέσεντ απέρριψε, επίσης, δημοσίευμα της The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, «στοιχηματίζει ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη εμπορική σύγκρουση» με το Πεκίνο. Ο υπουργός χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «τρομερό».

Οι δηλώσεις του ήρθαν σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η πορεία των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει εύθραυστη. Οι μετοχές υποχώρησαν απότομα την Παρασκευή (10/10), μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές, ως αντίποινα για τους περιορισμούς εξαγωγών σπάνιων γαιών που επέβαλε το Πεκίνο.

Ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τον τόνο του το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας ανάκαμψη της αγοράς τη Δευτέρα (13/10), ωστόσο την Τρίτη (14/10) οι δείκτες εμφάνισαν εκ νέου αστάθεια. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση προς το τέλος της συνεδρίασης, μετά από νέα απειλή του Τραμπ προς την Κίνα, στην οποία κατηγόρησε το Πεκίνο για «οικονομική εχθρότητα» επειδή δεν αγοράζει αμερικανική σόγια.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι παρότι ο Τραμπ «αγαπά τις υψηλές τιμές των μετοχών», θεωρεί πως «οι υψηλές τιμές των μετοχών είναι αποτέλεσμα καλών πολιτικών». Όπως είπε, «είναι οι πολιτικές που συζητάμε εδώ σήμερα, όσον αφορά στην έκρηξη των επενδύσεων», επισημαίνοντας την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.