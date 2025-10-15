ΔΝΤ: Μείωση στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030 - Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% το 2026

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) διατηρεί την εκτίμησή του για σταδιακή μείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους την επόμενη πενταετία, προβλέποντας ότι θα υποχωρήσει στο 130,2% του ΑΕΠ έως το 2030, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Fiscal Monitor που δημοσιοποιήθηκε σήμερα 15 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% του ΑΕΠ το 2026, χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις του ελληνικού προϋπολογισμού.

Σταδιακή αποκλιμάκωση του χρέους

Για το 2025, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει πρωτογενές έλλειμμα 3,2% του ΑΕΠ, με το δημόσιο χρέος να διαμορφώνεται στο 146,7% του ΑΕΠ.

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, αντίθετα, προβλέπει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις: πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% και χρέος στο 145,4% του ΑΕΠ, σε επίπεδα που προσεγγίζουν εκείνα του 2009.

Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η χώρα θα επανέλθει σε τροχιά πλεονάσματος 2,3%, με το δημόσιο χρέος να μειώνεται στο 141,9% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, εκτιμά υψηλότερο πλεόνασμα 2,8% και χαμηλότερο λόγο χρέους, στο 137,6% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου, η πτώση του χρέους θα είναι σταδιακή, με το ποσοστό να διαμορφώνεται κάτω από το 140% το 2027 και να φτάνει το 130,2% το 2030, εφόσον η χώρα διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη θετική αναπτυξιακή της πορεία.

Έσοδα και δαπάνες υπό πίεση

Το ΔΝΤ προβλέπει επίσης μείωση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, από 50% το 2026 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν σε 47,2% το 2027, 47% το 2028, 46,9% το 2029 και 46,8% το 2030.

Παράλληλα, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθούν από 49,8% του ΑΕΠ το 2025 σε 48,2% το 2030, γεγονός που αποτυπώνει τη σταδιακή εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και τον περιορισμό του δημοσιονομικού χώρου.

Η ανάλυση του ΔΝΤ δείχνει ότι η δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας θεωρείται συνολικά βιώσιμη, αν και λιγότερο αισιόδοξη σε σχέση με τις προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης. Παράλληλα, όμως, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη, αν και το βάρος εξυπηρέτησής του παραμένει διαχειρίσιμο.