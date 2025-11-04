Χρηματιστήριο: Metlen, TITAN, ETE και AΛΦΑ κρίνουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία
10:38 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με το δεξί το ξεκίνημα του Νοεμβρίου στο ΧΑ, με τις τράπεζες (ΔΤΡ +2,17%) και τις ενεργειακές (FTSE EU +2.26%) να δίνουν τον τόνο από την αρχή της συνεδρίασης.

Σημαντικό το κλείσιμο του ΓΔ πάνω από το μηνιαίο σημείο καμπής (ΓΔ 2023 +1,4%) φτάνει βέβαια να συνοδευτεί από την απαιτούμενη επιβεβαίωση (φίλτρο 3 ημερών), σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον όπου οι αγορές δείχνουν μια σχετική υψοφοβία (μικτές τάσεις στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη, αρκετά κάτω τα futures σήμερα στις αμερικανικές αγορές).

Εβδομάδα αποτελεσμάτων εννεαμήνου η τρέχουσα με τα έως τώρα – ελάχιστα – δεδομένα να δείχνουν μικρή υποχώρηση στην κερδοφορία των εισηγμένων η οποία πάντως – σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στις τράπεζες – δεν εκτιμάται ως σημαντική όπως συνάγεται από τις δύο εκθέσεις οίκων (UBS & Mediobanca) για την EΥΡΩΒ και την ΠΕΙΡ όπου παραμένουν οι συστάσεις αγοράς και μάλιστα με τιμές στόχους 25-35% υψηλότερα.

Αναμενόμενα τα αποτελέσματα και του ΔΑΑ (έσοδα +4% και κέρδη -5%) με την σκυτάλη να παίρνουν σημαντικές μετοχές (Metlen, TITAN, ETE, AΛΦΑ κα) που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Νέα έκθεση και σύσταση αγοράς (top pick) από την Eurobank Equities για την ΜΠΕΛΑ με τιμή στόχο στα 33,40.

Νέες αγορές μετοχών από τον CEO και βασικό μέτοχο της Metlen Ευ. Μυτιληναίο που συνεχίζει να δείχνει έμπρακτα την πίστη του στην εταιρία και στις προοπτικές της, κάτι που έδειξε η αγορά συνολικά στην νέα ομολογιακή έκδοση της ΕΥΡΩΒ Tier 1 ύψους 600 εκ. με την υπερκάλυψη να ξεπερνάει τις 4χ και το τελικό επιτόκιο αρκετά χαμηλότερα (6,25%) από το αρχικώς ορισθέν (6,625%).

Στο ημερήσιο διάγραμμα σημείο καμπής οι 2016 μονάδες, στήριξη στις 2005 και αντίσταση στις 2035.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

