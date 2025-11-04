ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Αναγκαίο το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη «χωρίς face control»
Πολιτική
09:59 - 04 Νοε 2025

Κατρίνης: Αναγκαίο το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη «χωρίς face control»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το στίγμα του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ έδωσε στην κεντρική οργανωτική επιτροπή συνεδρίου ο Μιχάλης Κατρίνης αρμόδιος τομεάρχης εθνικής άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και βουλευτής Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως σε αυτήν την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τόνισε ότι είναι αυτονόητος ο πολιτικός στόχος της νίκης στις επόμενες εκλογές, ζητώντας να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Τόνισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Τόνισε ότι η υτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης.

Υπεραμύνθηκε του, με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. Κατέληξε λέγοντας πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πομπέο: Κινεζική προπαγάνδα η αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή
Ειδήσεις

Πομπέο: Κινεζική προπαγάνδα η αντίληψη ότι η Δύση βρίσκεται σε παρακμή

Στην Κομισιόν το σχέδιο αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγωνία για τις πληρωμές των αγροτών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στην Κομισιόν το σχέδιο αναμόρφωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγωνία για τις πληρωμές των αγροτών

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Καταιγίδες, βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Ειδήσεις

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Καταιγίδες, βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια – Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού
Ειδήσεις

Παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια – Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί
Πολιτική

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ