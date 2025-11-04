Κατρίνης: Αναγκαίο το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη «χωρίς face control»

Το στίγμα του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ έδωσε στην κεντρική οργανωτική επιτροπή συνεδρίου ο Μιχάλης Κατρίνης αρμόδιος τομεάρχης εθνικής άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και βουλευτής Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως σε αυτήν την κοινωνική συγκυρία έντονης αποδοκιμασίας της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατό σε όλους τις σαφείς, διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.



Τόνισε ότι είναι αυτονόητος ο πολιτικός στόχος της νίκης στις επόμενες εκλογές, ζητώντας να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση.



Τόνισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσεγγίσει τα παραδοσιακά του ακροατήρια και τα οποία για πολλούς λόγους έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.



Τόνισε ότι η υτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης.



Υπεραμύνθηκε του, με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών. Κατέληξε λέγοντας πως με μια τολμηρή στρατηγική το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές και να πετύχει την πολιτική αλλαγή.