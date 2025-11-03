Χρηματιστήριο: Τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία υπέγραψαν την επιστροφή στις 2.020 μονάδες

Με την υποστήριξη του τραπεζικού αλλά και του βιομηχανικού κλάδου το ξεκίνημα του Νοεμβρίου στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κινείται έως τις 2027 μονάδες και να κλείνει εντυπωσιακά στις 2023 +1,43% με αρκετούς τίτλους σε υψηλά έτους ή/και σε ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, Cener) και μόλις 5 από τις μετοχές του FTSE σε πτώση.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 228 εκ. με τις συναλλαγές σε ΔΕΗ & Metlen να μπαίνουν σφήνα στις μόνιμα μεγάλες των τραπεζικών μετοχών (>50% του συνόλου).

Πτωτικά ο ΟΠΑΠ -1,56% εξαιτίας της αποκοπής του προμερίσματος 0,50 ευρώ/μετοχή , πωλήσεις στον AKTR -2.7% ,ΕΥΔΑΠ -1% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.6% .

Ισχυρή κίνηση από ΔΕΗ +4,04% λίγο πριν το capital markets day για το νέο bp, EΛΠΕ +3,34% σε προσπάθεια μαζέματος της εβδομαδιαίας πτώσης (-6,8%), ΕΛΧΑ +3,44%, ΕΤΕ +3,06%, ΑΛΦΑ +2,62%, ΠΕΙΡ +3,43% και Metlen +1% σε σαφή ανοδικό κανάλι μετά τις επιχειρηματικές (συζητήσεις για νέες εξαγορές, νέες συμφωνίες) αλλά και μετοχικές παρεμβάσεις (συνεχείς αγορές μετοχών από τον βασικό μέτοχο).

Αναμενόμενα τα αποτελέσματα του ΔΑΑ +1,9% (έσοδα 527 εκ. +4% και κέρδη 186 εκ. -5%) σε μια εβδομάδα φωτιά σε ότι αφορά στα μεγέθη ενεαμήνου (Metlen, TITAN, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κα).

Θετική η απόφαση της ΜΟΗ +2,23% για διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ/μετοχή με ημερομηνία αποκοπής την 23η Δεκεμβρίου, ενώ θυμίζουμε ότι την Πέμπτη 6/11 έχουμε την αποκοπή της ΕΥΡΩΒ (0,047 ευρώ/μετοχή), μετοχή για την οποία η UBS επιβεβαιώνει την σύσταση αγοράς αλλά και την τιμή στόχο στα 4,2 ευρώ. Παράλληλα η τράπεζα εκδίδει νέο perpetual Ομόλογο tier 1 ύψους 600 εκ. με επιτόκιο στα επίπεδα του 6,25% και με μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς (πάνω από 4χ).

Μικτή εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.58%) με ΑΔΜΗΕ +1,5%, ΚΟΥΕΣ +1,3%, ΠΡΟΦ +1,9% , υποχώρηση για ΟΛΘ -1,6%, ΠΕΤΡΟ -0,46% και ΑΛΜΥ -0,6%.

Θετικό το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών (Dax +0.8%) παρά την περί του αντιθέτου έκθεση της BofA που εκτιμά πτώση στις ευρωπαϊκές τράπεζες ύψους -10% στο επόμενο διάστημα.

Η τεχνική εικόνα του ΓΔ με βάση τα pivot points δίνει σημείο καμπής τις 2020 μονάδες, στήριξη στις 1922 και αντίσταση στις 2093.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης