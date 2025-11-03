ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία υπέγραψαν την επιστροφή στις 2.020 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 03 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Τράπεζες, ενέργεια και βιομηχανία υπέγραψαν την επιστροφή στις 2.020 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την υποστήριξη του τραπεζικού αλλά και του βιομηχανικού κλάδου το ξεκίνημα του Νοεμβρίου στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κινείται έως τις 2027 μονάδες και να κλείνει εντυπωσιακά  στις 2023 +1,43% με αρκετούς τίτλους σε υψηλά έτους ή/και σε ιστορικά υψηλά (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΕΛΧΑ, Cener) και μόλις 5 από τις μετοχές του FTSE σε πτώση.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 228 εκ. με τις συναλλαγές σε ΔΕΗ & Metlen να μπαίνουν σφήνα στις μόνιμα μεγάλες των τραπεζικών μετοχών (>50% του συνόλου).

Πτωτικά ο ΟΠΑΠ -1,56% εξαιτίας της αποκοπής του προμερίσματος 0,50 ευρώ/μετοχή , πωλήσεις στον AKTR -2.7% ,ΕΥΔΑΠ -1% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.6% .

Ισχυρή κίνηση από ΔΕΗ +4,04% λίγο πριν το capital markets day για το νέο bp, EΛΠΕ +3,34% σε προσπάθεια μαζέματος της εβδομαδιαίας πτώσης (-6,8%), ΕΛΧΑ +3,44%, ΕΤΕ +3,06%, ΑΛΦΑ +2,62%, ΠΕΙΡ +3,43% και Metlen +1% σε σαφή ανοδικό κανάλι μετά τις επιχειρηματικές (συζητήσεις για νέες εξαγορές, νέες συμφωνίες) αλλά και μετοχικές παρεμβάσεις (συνεχείς αγορές μετοχών από τον βασικό μέτοχο).

Αναμενόμενα τα αποτελέσματα του ΔΑΑ +1,9% (έσοδα 527 εκ. +4% και κέρδη 186 εκ. -5%) σε μια εβδομάδα φωτιά σε ότι αφορά στα μεγέθη ενεαμήνου (Metlen, TITAN, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ κα).

Θετική η απόφαση της ΜΟΗ +2,23% για διανομή προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ/μετοχή με ημερομηνία αποκοπής την 23η Δεκεμβρίου, ενώ θυμίζουμε ότι την Πέμπτη 6/11 έχουμε την αποκοπή της ΕΥΡΩΒ (0,047 ευρώ/μετοχή), μετοχή για την οποία η UBS επιβεβαιώνει την σύσταση αγοράς αλλά και την τιμή στόχο στα 4,2 ευρώ. Παράλληλα η τράπεζα εκδίδει νέο perpetual Ομόλογο tier 1 ύψους 600 εκ. με επιτόκιο στα επίπεδα του 6,25% και με μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς (πάνω από 4χ).

Μικτή εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.58%) με ΑΔΜΗΕ +1,5%, ΚΟΥΕΣ +1,3%, ΠΡΟΦ +1,9% , υποχώρηση για ΟΛΘ -1,6%, ΠΕΤΡΟ -0,46% και ΑΛΜΥ -0,6%.

Θετικό το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγορών (Dax +0.8%) παρά την περί του αντιθέτου έκθεση της BofA που εκτιμά πτώση στις ευρωπαϊκές τράπεζες ύψους -10% στο επόμενο διάστημα.

Η τεχνική εικόνα του ΓΔ με βάση τα pivot points δίνει σημείο καμπής τις 2020 μονάδες, στήριξη στις 1922 και αντίσταση στις 2093.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall: Ο S&amp;P 500 ξεκινά ανοδικά τον Νοέμβριο με «οδηγό» τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall: Ο S&P 500 ξεκινά ανοδικά τον Νοέμβριο με «οδηγό» τις τεχνολογικές μετοχές

Στρατάκος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκα από ευθιξία, ουδέποτε έχω παρέμβει – Δεν έπαιρνα σοβαρά τον «Φραπέ»
Πολιτική

Στρατάκος στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκα από ευθιξία, ουδέποτε έχω παρέμβει – Δεν έπαιρνα σοβαρά τον «Φραπέ»

13ο Ladies Run: Μια γιορτή της γυναικείας δύναμης με την υπογραφή του ΟΠΑΠ - Περισσότερες από 1.000 γυναίκες έτρεξαν για καλό σκοπό
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

13ο Ladies Run: Μια γιορτή της γυναικείας δύναμης με την υπογραφή του ΟΠΑΠ - Περισσότερες από 1.000 γυναίκες έτρεξαν για καλό σκοπό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ