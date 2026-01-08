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Χρηματιστήριο Αθηνών: Κερδίζει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του 2026, απειλή οι γεωπολιτικές εντάσεις
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10:28 - 08 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κερδίζει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του 2026, απειλή οι γεωπολιτικές εντάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι εξελίξεις γύρω από τα γεωπολιτικά φαίνεται να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και στις αγορές, όπου μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και την σύλληψη Μαδούρο είχαμε νέα όξυνση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας μέσω κατάληψης από τους πρώτους τάνκερ τα οποία είχαν την κάλυψη σημαίας της Ρωσίας, με τα νέα δεδομένα να δείχνουν οριστική (;) ρήξη μεταξύ Τράμπ-Πούτιν με ότι αυτό συνεπάγεται και στο μείζων θέμα της Ουκρανίας.

Κάπως έτσι – και εννοείται με τις προεκτάσεις της πολιτικής στην οικονομία και στις αγορές – οι αμερικάνικοι δείκτες την τελευταία ώρα των συναλλαγών είχαν μια σημαντική πτώση (Dow -1%) μακριά δηλαδή από τα ιστορικά υψηλά ενώ παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και οι δείκτες στην Ασία (Nikkei -1,6%).

Με αυτά τα δεδομένα η νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές θα επηρεάσουν και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, προφανώς και την Αθήνα η οποία επίσης προέρχεται από πολυετή υψηλά 16 ετών (ΓΔ 2163 μονάδες) κάτι που από την μία υποδηλώνει επενδυτική ευφορία και υψηλές προσδοκίες (χθεσινός τζίρος ρεκόρ 820 εκ.) αλλά από την άλλη στην περίπτωση νέων γεωπολιτικών εντάσεων δεν αποκλείονται σημαντικές ρευστοποιήσεις κερδοφόρων θέσεων.

Στα θετικά του ΧΑ οι εκτιμήσεις/εκθέσεις ξένων οίκων για την ελληνική οικονομία και τις μετοχές, όπως και η δημοσίευση από το Bloomberg για την βεβαιότητα αναβάθμισης της αγοράς από το δείκτη Stoxx εντός του 2026 με πιθανές εισροές – κατά την JP Morgan η οποία μέχρι πρόσφατα έδειχνε μάλλον αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο – ύψους 960 εκ. δολαρίων.

Μεικτές οι ειδήσεις από την ΤτΕ για καταθέσεις / χορηγήσεις με τις μεν πρώτες να αυξάνονται σημαντικά τον Νοέμβριο (και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις), από την άλλη στο κομμάτι των χορηγήσεων που αφορά άμεσα στα μεγέθη/αποτελέσματα των τραπεζών είχαμε μικρή μείωση των δανειακών υπολοίπων.

Όπως αναμενόταν εγκρίθηκε από την ΕΓΣ του ΟΠΑΠ η συγχώνευση με την Allwyn με την διοίκηση να δεσμεύεται για ελάχιστο φετινό μέρισμα 1 ευρώ/μετοχή, ενώ θα υπάρξει (στο συγχωνευμένο σχήμα) και έκτακτη διανομή 0,80 ευρώ/μετοχή, κάτι που συνολικά για τους παλιούς μετόχους του ΟΠΑΠ θα σημαίνει συνολική μερισματική διανομή ύψους περίπου 1,18 ευρώ/μετοχή ή 6,3%.

Το ξεκίνημα της ελληνικής αγοράς για 6η συνεχόμενη χρονιά είναι εξαιρετικό (ΓΔ +2% σε τρείς συνεδριάσεις) καθοδηγούμενη κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +5,5%) αλλά και με σημαντική κινητικότητα στην χαμηλότερη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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