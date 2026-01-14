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Χρηματιστήριο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ και ΕΤΕ υπέγραψαν νέο υψηλό 16ετίας
Σχόλια Αγοράς
17:42 - 14 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΙΤΑΝ και ΕΤΕ υπέγραψαν νέο υψηλό 16ετίας

Reporter.gr Newsroom
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Με αρκετές εναλλαγές προσήμων (διακύμανση ΓΔ 2202-2223) η συνεδρίαση της Τετάρτης στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2219 μονάδες (+0,59%) σε νέο υψηλό 16ετίας.

Βασικοί πρωταγωνιστές η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +8% σε νέο ιστορικό υψηλό με την βοήθεια και από την έκθεση της Santander που την θεωρεί top utility play με τιμή στόχο τα 49 ευρώ, η ΕΤΕ +2,5% ειδικά από το μεσημέρι και μετά, αλλά και ο ΤΙΤΑΝ -0% που πρόλαβε να γράψει νέο ιστορικό υψηλό στα 55,80 ευρώ έχοντας στην φαρέτρα του πέρα από το δυναμικό M&A program και την στρατηγική 10ετή συμφωνία με τον Οργ. Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας για τα κρίσιμα ACMs (εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά). Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 268 εκατ. ευρώ.

Μεικτή εικόνα στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +0,64%) με την ΑΛΦΑ -2% να υποαποδίδει ενώ σε αντίθετο δρόμο κινήθηκαν η BOCHGR +1,7% και η OPTIMA +1,5% , με σταθερή ροή θετικών εκθέσεων από το εξωτερικό με πλέον πρόσφατη της UBS που παραμένει bullish για τον κλάδο και top pick την ΠΕΙΡ.

Ανοδικά στον υπόλοιπο FTSE ο AKTR +2.5% σε ιστορικά υψηλά , η ΕΕΕ +1,1%, τα ΕΛΠΕ +1,9%, η ΜΟΗ +1%, το ΔΑΑ +1% και η ΛΑΜΔΑ +0,7%. Υποχώρηση σε ΕΛΧΑ -1,2%, ΒΙΟ -1,3%, ΟΤΕ -1,7%, ΣΑΡ -0,9%, ΜΠΕΛΑ -0,3% και ΟΠΑΠ -0,7%.

Παρόμοια κατάσταση και στην μεσαία (FTSEM +0.24%) με ΑΒΑΞ +1,2% σε πολυετή υψηλά, ανοδικά και DIMAND +4%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1,9%, ΙΝΤΚΑ +3,2%, ΟΤΟΕΛ +0,8% και ΚΟΥΕΣ +0,7%, ενώ αρκετή κινητικότητα είχαμε στον ΑΔΜΗΕ -0,9% μετά τις πληροφορίες για πιθανή ΑΜΚ δύο φάσεων (πρώτα η εισηγμένη και μετά ο διαχειριστής), ΦΡΛΚ -0,8% και ΙΝΛΟΤ -0,4%.

Μοιρασμένες οι μετοχές και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΚΟΥΑΛ +3%, ΔΟΜΙΚ +1,3%, ΑΕΜ +0,9%, ΜΟΤΟ +0,8%, σε πτώση η ΥΚΝΟΤ -3,2% με μέρος της παλιάς φρουράς (οικ. Μουζάκη) να αποεπενδύει από την εισηγμένη, QLCO -2,1, ΠΕΡΦ -1,1% και ΠΑΠ +0,3% μετά τις θετικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2025 με τις πωλήσεις να ανεβαίνουν στα 80 εκ. (+20%) εκ των οποίων το 55% αφορά σε εξαγωγές.

Ελαφριά πτώση στον Dax -0.4%, μικρή άνοδος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές (Stoxx600 +0.1%), υποχώρηση δείχνουν λίγο πριν το άνοιγμα τα futures στις ΗΠΑ (S&P -0.7% , Nasdaq -0.9%).

Τέλος επειδή είναι πάντα επίκαιρες οι προβλέψεις – ειδικά σε ξεκίνημα χρονιάς – για τις αγορές, θα διαφοροποιηθούμε κάνοντας αναφορά στις εκθέσεις/συστάσεις 21 διεθνών και εγχώριων οίκων που παρακολουθούν ελληνικές εισηγμένες, με αναγωγή των τιμών στόχων για τις μετοχές που απαρτίζουν τον ΓΔ (με την σημείωση βέβαια ότι δεν υπάρχουν για όλες τις μετοχές του ΓΔ εκθέσεις καθώς και ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μόνο μία ή δύο που εμπεριέχει μεροληπτική κρίση). Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι εάν οι μέσοι όροι των τιμών στόχων των μετοχών του ΓΔ επιτευχθούν, τότε ο ΓΔ θα φτάσει στις 2440 μονάδες (εννοείται ότι η υπόθεση εργασίας δεν επέχει θέση πρόβλεψης για το ΧΑ).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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