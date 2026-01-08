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Η Skoda ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia και τον Μίλτο Τεντόγλου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06:38 - 08 Ιαν 2026

Η Skoda ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia και τον Μίλτο Τεντόγλου

Νίκος Λιβανός
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  Η νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά για τη Skoda στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με έντονη επικοινωνιακή και εμπορική δραστηριότητα. Από τις 2 Ιανουαρίου, στον «αέρα» βρίσκεται η νέα τηλεοπτική καμπάνια της μάρκας, με πρωταγωνιστή το Skoda Fabia και τον  Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

Η δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής τοποθετεί το Fabia στον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο, αναδεικνύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα και την οδηγική του ταυτότητα μέσα από σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και εντυπωσιακά οδηγικά πλάνα. Η σχεδίαση, η ευελιξία και η αίσθηση σιγουριάς που προσφέρει στον οδηγό αποτυπώνονται με άμεσο και αυθεντικό τρόπο, συνδέοντας την καθημερινή μετακίνηση με την απόδοση και την αυτοπεποίθηση.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ενός αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της καμπάνιας. Το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda, προσδίδοντας στην επικοινωνία έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χαρακτήρα.

Το τηλεοπτικό πλάνο επικοινωνίας ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες, με προβολή σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένους αγώνες συνδρομητικών καναλιών. Η τηλεοπτική επικοινωνία υποστηρίζεται παράλληλα από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική δυναμική της καμπάνιας.

Η καμπάνια συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950€, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950€, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Η νέα έκδοση Selection Plus ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση αξίας–τιμής που χαρακτηρίζει το Skoda Fabia. Το Fabia Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό όπου περιλαμβάνονται:

  • Κάμερα οπισθοπορείας
  • KESSY – σύστημα κεντρικού κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί
  • Sunset – φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα
  • Driving Mode Select – επιλογή προφίλ οδήγησης με λειτουργία Eco
  • Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Skoda εγκαινιάζει με τον πιο δυναμικό τρόπο τη νέα χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της στόχευση σε ισχυρή, συνεπή και ουσιαστική επικοινωνία. Το Fabia συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εμπορικής παρουσίας της μάρκας, διατηρώντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

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