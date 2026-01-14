Στα «σκαριά» η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ: Το σχέδιο, οι επενδύσεις και το «μοντέλο Παναμά»

Σε τροχιά αντίστροφης μέτρησης εισέρχεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, μια από τις πλέον ελκυστικές για τους επενδυτές, που αναζητούν εταιρείες στις υποδομές, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων μια και εξασφαλίζουν ισχυρές αποδόσεις.

‘Ετσι, με βάση πηγές του ΑΔΜΗΕ δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στον τρέχοντα μήνα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ΑΜΚ, που έχει πολλαπλή σημασία, μια και αφορά το επενδυτικό πλάνο κρίσιμων υποδομών τόσο για τη χώρα, όσο και διεθνώς, με παράλληλο έντονο γεωπολιτικό “άρωμα”.

Στο μεταξύ, με βάση τόσο τις πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές όσο και από τον Διαχειριστή εκτιμάται ότι η ΑΜΚ θα διαμορφωθεί κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Σε δύο φάσεις

Λόγω, δε, της μορφής εταιρικού ελέγχου του Διαχειριστή, που ανήκει στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η ΑΜΚ αναμένεται να γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά την ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 51%.. Το υπόλοιπο είναι σε ελεύθεροι διασπορά - free float - σε πολλούς επενδυτές, μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο αυτό το Δημόσιο θα πρέπει είτε να καλύψει περίπου 250 εκατ. ευρώ είτε έπειτα από σχετική πολιτική απόφαση να προτάξει την επιλογή ενός επενδυτή που θα αναλάβει μέρος του ποσού. Αυτό βέβαια θα σημάνει την είσοδο νέου μετόχου στην εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τον Διαχειριστή.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πρώτη αυτή φάση, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενθυλακώσει απαραίτητα κεφάλαια, περίπου 510 εκατ. ευρώ, ώστε να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Πάντως, όπως αναφέρεται από την αγορά η επένδυση σε διαχειριστή υποδομών δίνει σταθερές υπεραξίες και μάλιστα χαμηλού ρίσκου, άρα η όποια συμμετοχή σε κεφαλαιακή του ενίσχυση είναι άκρως ελκυστική.

Άρα, ακόμη περισσότερο και μια επιλογή για placement για την είσοδο νέου επενδυτή δεν θα έχει δυσκολίες, απλά το Δημόσιο θα έχει πλέον μειωμένο ποσοστό.

Η δεύτερη φάση

Στη συνέχεια, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, θα κληθούν οι τρεις μέτοχοι: η εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και η κινεζική State Grid Europe Limited (24%) να συμμετάσχουν σε ΑΜΚ για την ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Με βάση πληροφορίες, τόσο η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, όσο και η State Grid θα συμμετάσχουν κανονικά, καλύπτοντας ποσά της τάξης των 250 εκατ. και 240 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο θα διατηρήσει ποσοστό που θα του εξασφαλίζει τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τουλάχιστον 34%. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να διατηρηθεί ακόμη και το σημερινό ποσοστό, καθώς –σύμφωνα με αρμόδιες πηγές– υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Πηγές του ΥΠΕΝ

Στο φόντο αυτό, ήδη, κυβερνητικές πηγές, μιλώντας ατύπως σε δημοσιογράφους την περασμένη Παρασκευή, έχουν δώσει στίγμα προθέσεων σε σχέση σενάρια αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης. Όπως έχουν αναφέρει η όποια κίνηση ΑΜΚ “πατά” σε δύο βασικούς άξονες, αφενός στη διατήρηση του ελέγχου από το Δημόσιο σε μια περίοδο εύθραυστων γεωπολιτικών ισορροπιών και αφετέρου στην ανάγκη σεβασμού διεθνών συμφωνιών και τήρησης ευαίσθητων γεωπολιτικών ισορροπιών που μπορεί να διαταραχθούν από μια αναδιάταξη ποσοστών μέσω ιδιωτικής συμμετοχής.

Ανάλογα λοιπόν “ζυγίζεται” η διαδικασία της συναλλαγής και η σύνθεση των επενδυτών που ενδεχομένως να συμμετάσχουν, αν δηλαδή η αύξηση θα γίνει παρουσία νέων μετοχων ή με κάλυψη των υφιστάμενων.

Σεβασμός στις συμφωνίες

Πάντως από την κυβέρνηση τονίζεται ότι η διατήρηση του υφιστάμενου μετοχικού status θα παραμείνει καθώς προκύπτει από στρατηγικές συμφωνίες της χώρας, που έγιναν σε εποχές δύσκολες, όπου οι επενδυτές για την Ελλάδα σπάνιζαν. Στην αιχμή, προφανώς, στο φόντο και των γεωπολιτικών εξελίξεων είναι η συμμετοχή της κινεζικής State Grid, η οποία κατέχει ποσοστό 24%.

Βέβαια την ίδια στιγμή, εξετάζεται και η συμμετοχή στην ΑΜΚ αμερικανικών κεφαλαίων, καθώς η αμερικανική διοίκηση, πλέον, αξιοποιεί, μέσα από μια διαδικασία “geo - business”, “εθνικούς πρωταθλητές” και επενδυτικά σχήματα για να “περάσει” τις θέσεις της διεθνώς και ειδικά σε κομβικά στρατηγικές περιοχές, όπως η Αν. ΜΕσόγειος, όπου και κάποια από τα μεγάλα διασυνοριακά έργα του ΑΔΜΗΕ.

Το μοντέλο Παναμά

Στο πλαίσιο αυτό κυβερνητικοί παράγοντες παραπέμπουν στο παράδειγμα του λιμανιού στη Διώρυγα του Παναμά για το οποίο κατά ο πρόεδρος Ντ. Τραμπ είχε κάνει δηλώσεις, στην αρχή της θητείας του, ακόμη και για ανάληψη, με δυναμικό τρόπο του ελέγχου, μια και, όπως είχε πει ο πρόεδρος διαγραφόταν μια “Κινεζική απειλή ολοκληρωτικού ελέγχου”. Εκεί, λοιπόν, η διαχείριση από τον όμιλο Hutchison βρέθηκε στο επίκεντρο και η λύση δόθηκε με την είσοδο του ισχυρού αμερικανικού θεσμικού, της BlackRock στο όλο σχήμα. Πλέον, όπως αναφέρεται, η συνεργασία είναι αγαστή. Απλά να σημειωθεί ότι η Black Rock το πλέον μεγάλο διεθνώς επενδυτικό σχήμα φέρεται να ενδιαφέρεται για συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ. Έτσι βέβαια μπορεί και να προκύψει ένα σχήμα αγαστής συνύπαρξης και εξισορρόπησης με τους Κινέζους, όπως στον Παναμά.

Πάντως, παράλληλα, επισημαίνεται ότι τυχόν επέκταση της συνεργασίας με την Κίνα δεν είναι στην ατζέντα, κάτι που γνωρίζουν και οι ίδιοι οι Κινέζοι επενδυτές και έχουν αποδεχτεί. Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αμφισβήτηση των δεσμεύσεων του παρελθόντος. Η κυβέρνηση, όπως έχει διατυπωθεί και δημοσίως, δεν αναιρεί συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και οφείλει να διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια και την επενδυτική αξιοπιστία της χώρας.

Οικονομικό επίπεδο

Παράλληλα, σε οικονομικό επίπεδο οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημείωναν πριν λίγες μέρες ότι η σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή επάρκεια του διαχειριστή πρέπει να γίνει με γνώμονα τη σωστή αποτίμηση και το συνολικό κόστος χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του Δημοσίου γίνεται με όρους, που προστατεύουν την αξία του. Έτσι, αναφέρεται ότι η επιλογή συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην αύξηση έχει ένα κέρδος για το δημόσιο μια και δε θα έχει όλο το βάρος της δαπάνης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, εξ ολοκλήρου πάνω του, ωστόσο, έτσι, παραχωρεί υπεραξία σε τρίτο επενδυτη μια και εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξει αύξηση της αξίας της εταιρείας, ενίσχυση της κερδοφορίας και μερίσματα.

Πάντως, εάν επιλεγεί η μετοχικής αναδιάρθρωσης, εκτιμάται ότι μετά την είσοδο ιδιώτη επενδυτή μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ θα διαμορφωθεί πέριξ του 34%. Όπως, δε, αναφέρεται, το επίπεδο αυτό θεωρείται ικανό να διατηρήσει ουσιαστική παρουσία του Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση και στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την προσέλκυση των ιδιωτικών κεφαλαίων, που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές τονίζουν ίτι η συγκεκριμένη στρατηγική κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή.

Μεγάλο ενδιαφέρον

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το επενδυτικό ενδιαφέρον της αγοράς είναι δεδομένα μια και λίγες τέτοιες εταιρείες διεθνώς είναι στην αγορά για αναζήτηση κεφαλαίων. Βέβαια και ο Διαχειριστής, με βάση πηγές του επιδιώκει την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση με την έγκαιρη ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για την ΑΜΚ μια και θα πρέπει να ξεκινήσει η εκταμίευση των δανείων για την υλοποίηση των μεγάλων έργων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με αιχμή εκείνα των Δωδεκανήσων (περίπου 3 δισ. ευρώ) και του Βορείου Αιγαίου (1,5 δισ. ευρώ).

Οι πηγές χρήματος και τα έργα

Στο πλαίσιο αυτό στο πλάνο είναι η έκδοση εταιρικού ομολόγου ενώ ήδη εκτιμάτα ότι από τα 6-7 δισεκ. των επενδυτικών πλάνων, περίπου 1,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από επιχορηγήσεις, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από δανεισμό, με βασικό πυλώνα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πιθανή συμμετοχή κοινοπρακτικών δανείων από τις συστημικές τράπεζες.

Τα έργα

Σε ό,τι αφορά έργα και δη την "πολύφερνη διασύνδεση¨" με Κύπρο και Ισραήλ, το GSI, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ εμφανίζεται καθησυχαστική, εκτιμώντας ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ζημιών, καθώς το έργο καλύπτεται νομικά από διακρατική συμφωνία και αναμένεται να προχωρήσει κανονικά. Παράλληλα αναφέρεται ότι υπάρχει και ενδιαφέρον για το κομμάτι προς το Ισραήλ.

Συνολικά, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025–2034 ανέρχεται σε 7,5–7,8 δισ. ευρώ.

Τα data centers

Στην ατζέντα είναι και η επένδυση σε data centers, καθώς έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, δεδομένου ότι η χώρα διαθέτει ηλεκτρικό χώρο και διαθεσιμότητα, ιδίως κοντά σε κέντρα υπερυψηλής τάσης.

Οι δυσκολίες εντοπίζονται κυρίως στην ανάγκη δημιουργίας νέων γραμμών μεταφοράς, διαδικασία που δεν είναι απλή, συναντά αντιδράσεις και αυξάνει το κόστος κεφαλαίου, καθιστώντας τις επενδύσεις πιο απαιτητικές. Για τον λόγο αυτό αναζητείται η παρέμβαση του Ρυθμιστή, που είχε εκφράσει ενστάσεις για λόγους ανταγωνισμού και ασφάλειας λόγω εγγύτητας με κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Όπως αναφέρεται, η στάση αυτή έχει μετριαστεί, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με τη ΔΕΗ ή άλλους παίκτες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη σχεδιάσει ένα μικρό data center κοντά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στο Κρυονέρι.