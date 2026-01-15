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Πέντε πράγματα που μάθαμε για το ΧΑ στο ξεκίνημα του 2026
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10:25 - 15 Ιαν 2026

Πέντε πράγματα που μάθαμε για το ΧΑ στο ξεκίνημα του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Κάποια πρώτα συμπεράσματα μπορούν ήδη να εξαχθούν για το ΧΑ, παρά το μικρό δείγμα γραφής (μόλις 8 συνεδριάσεις), στο ξεκίνημα του 2026 και πιο συγκεκριμέναQ

α. ότι το momentum του ΓΔ (+4,6%) ήταν και παραμένει θετικό όπως φαίνεται από τα συνεχόμενα πολυετή υψηλά,

β. ότι ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +11,5%) αν και πλέον πολύ εγγύτερα των ευρωπαϊκών peers συνεχίζει να υπεραποδίδει και δέχεται τα μεγαλύτερα flows από ξένα χαρτοφυλάκια

γ. Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE +5.2%) επιτυγχάνει πολύ καλύτερες αποδόσεις από τον δείκτη της μεσαίας (FTSEM +1.4%)

δ. Η συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑ έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (μέσο όρο έτους 420 εκ. και τελευταίων 100 ημερών 260 εκ.)

ε. Το ΧΑ παρά την εκπληκτική πορεία της τελευταίας τριετίας (ΓΔ +137% από 1.1.23) συνεχίζει να ξεπερνά σε απόδοση όλους τους βασικούς διεθνείς δείκτες (ενδεικτικά Dax +3.4% / S&P +1.1%)

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι σχεδόν καθημερινά στις τελευταίες συνεδριάσεις γνωστές εισηγμένες (ΤΙΤΑΝ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, AKTR) καταγράφουν ιστορικά υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων με τους επενδυτές να επικροτούν τα επιχειρηματικά τους πλάνα , ενώ πληθώρα άλλων ακολουθούν τον δρόμο της εξωστρέφειας (γεωγραφικής, προιοντικής, επενδυτικής) συναγωνιζόμενες σε παγκόσμιο επίπεδο (ενδεικτικά, Metlen, Cenergy, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ κα).

Πολλά από τα θετικά στοιχεία της αγοράς αντικατοπτρίζονται και στις εκθέσεις ξένων κυρίως οίκων (πιο πρόσφατη αυτή της Deutsche για το ΔΑΑ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 11,75) αλλά και στην ανεπανάληπτη ζήτηση για το ελληνικό 10ετές ομόλογο που βγήκε από τον ΟΔΔΗΧ μέσα στην εβδομάδα με την συνολική ζήτηση να ξεπερνάει τα 50 δισ. ευρώ.

Αντίπαλο δέος στα παραπάνω οι γεωπολιτικές εξελίξεις όπου από την έλευση Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και μετά έχουν πάρει διαστάσεις «αντικανονικότητας», με τις αγορές να τείνουν να υποβαθμίζουν την στρατηγική επιβολής δια της ισχύος, τουλάχιστον μέχρι του σημείου που ο συγκεκριμένος τρόπος άσκησης πολιτικής θα πλήξει (;) τα πραγματικά συμφέροντα αλλά και την επιβίωση της Ευρώπης!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 10:30
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