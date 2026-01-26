Χρηματιστήριο: January effect με νέα υψηλά 16ετίας - Ποιες μετοχές κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ

Νέα υψηλά 16ετίας για τον ΓΔ στο ΧΑ με κλείσιμο στις 2279 μονάδες +0,64% και σταθερά υψηλό τζίρο στα 290 εκατ. (μέσο όρο μήνα στα 370 εκατ. ευρώ).

Σε ακόμα μια συνεδρίαση ο τραπεζικός κλάδος υπεραπέδωσε (ΔΤΡ +0,8%) έναντι του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE +0,7%) και παράλληλα εισέπραξε και το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, ανοίγοντας εκ νέου την ψαλίδα των αποδόσεων από 1.1 στο 8% (ΔΤΡ +15.6% vs ΓΔ +7.5%).

Καλύτερη επίδοση στις τραπεζικές από ΑΛΦΑ +2.8% και BOCHGR +3.6%, νεότερα υψηλά για τον όμιλο Viohalco σε CENER +4.8% & BIO +5.7%, ΕΛΧΑ +2.2%, θετική συνεδρίαση και για ΔΑΑ +1,4%, ΔΕΗ +1,1%, ΑΡΑΙΓ +1.1%, ΕΛΠΕ +1,9% και κυρίως ΤΙΤΑΝ +3.2% σε νέο ιστορικό υψηλό, ο οποίος ανακοίνωσε την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Απώλειες για 6 μετοχές του FTSE με OPTIMA -1.4%, ΟΤΕ -1.6%., πτωτικό γύρισμα στην METLEN -0.7% από το +1,3% αλλά και στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0.5% μετά από 8 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.

Υπεροχή των καθοδικών μετοχών στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με την DIMAND -2.9%, KOΥΕΣ -1,2%, BYLOT -1,1% και ΑΒΑΞ -1.2%.

Αντίθετοι δρόμοι για την ΛΑΒΙ +14% που ξεχώρισε σε πολυετές υψηλά και μάλιστα με συναλλαγές πάνω από το 1% του μετοχικού κεφαλαίου. Ανοδικά και η ΙΝΤΕΚ +1.2% έχοντας μπροστά (29/1) και την αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,15/μετοχή, ΚΡΙ +1,5%, ΟΛΠ +2.1%, AΔΜΗΕ +2% και ΟΛΘ +1.3%.

Καλύτερη η αναλογία στην μικρή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +4.2%, ΥΚΝΟΤ +3.9% με σημάδια ανάκαμψης από την πρόσφατη σημαντική υποχώρηση (από τα 3 ευρώ στα 2). Υποχώρηση σε ΠΑΠ -1,2%, ΜΠΡΙΚ -1,9% .

Μικρές μεταβολές στην Ευρώπη (Dax +0.2% και Stoxx600 +0.3%) εν μέσω εκθέσεων/εκτιμήσεων ξένων οίκων (Citi, HSBC κα) για υποβάθμιση των ευρωπαϊκών μετοχών εξαιτίας των διατλαντικών εντάσεων, μεγαλύτερες μεταβολές στο συνάλλαγμα (EURUS στο 1,187), ελαφριά άνοδος στα futures στις ΗΠΑ (S&P +0.5% & Nasdaq +0.4%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης