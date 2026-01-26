HAE: Καμία χρήση του εδάφους μας ή του εναέριου χώρου για οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκαθάρισαν σήμερα, Δευτέρα (26/1) ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών τους υδάτων για οποιαδήποτε εχθρική στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το Αμπού Ντάμπι επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ουδετερότητα και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνη κλιμάκωση, με εκατέρωθεν δηλώσεις και κινήσεις που εντείνουν την ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Παράλληλα, ακτιβιστές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη στους 5.002.

«Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ήδη, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει φτάσει στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη αρκετών αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναπτύσσονται πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πιθανότατα γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσης την αποστολή μαχητικών RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ντόχα.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί «ολοκληρωτικός πόλεμος». Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενόψει της άφιξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση -ελπίζουμε να μην οδηγεί σε πραγματική αντιπαράθεση-μας υποχρεώνει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο δυνατό σενάριο», ανέφερε, προσθέτοντας πως «οποιαδήποτε επίθεση, ανεξαρτήτως κλίμακας ή χαρακτηρισμού, θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος και θα απαντηθεί με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο».