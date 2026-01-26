ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HAE: Καμία χρήση του εδάφους μας ή του εναέριου χώρου για οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ιράν
Ειδήσεις
16:46 - 26 Ιαν 2026

HAE: Καμία χρήση του εδάφους μας ή του εναέριου χώρου για οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκαθάρισαν σήμερα, Δευτέρα (26/1) ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών τους υδάτων για οποιαδήποτε εχθρική στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το Αμπού Ντάμπι επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ουδετερότητα και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκονται σε επικίνδυνη κλιμάκωση, με εκατέρωθεν δηλώσεις και κινήσεις που εντείνουν την ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν. Παράλληλα, ακτιβιστές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων στην Τεχεράνη στους 5.002.

«Έχουμε πολλά πλοία που κατευθύνονται προς την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ήδη, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έχει φτάσει στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη αρκετών αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναπτύσσονται πρόσθετα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πιθανότατα γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσης την αποστολή μαχητικών RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ντόχα.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί «ολοκληρωτικός πόλεμος». Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενόψει της άφιξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

«Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση -ελπίζουμε να μην οδηγεί σε πραγματική αντιπαράθεση-μας υποχρεώνει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο δυνατό σενάριο», ανέφερε, προσθέτοντας πως «οποιαδήποτε επίθεση, ανεξαρτήτως κλίμακας ή χαρακτηρισμού, θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος και θα απαντηθεί με τον σκληρότερο δυνατό τρόπο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Λυγγερίδη: Διαχωρισμός της δικογραφίας για τη δολοφονία και την ηθική αυτουργία
Ειδήσεις

Υπόθεση Λυγγερίδη: Διαχωρισμός της δικογραφίας για τη δολοφονία και την ηθική αυτουργία

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Ειδήσεις

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να γνωρίζουμε τι συζητά η κυβέρνηση – Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία
Πολιτική

Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να γνωρίζουμε τι συζητά η κυβέρνηση – Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»
Ειδήσεις

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη
Χρηματιστήρια

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Ιταλία και Ισπανία στα «μαχαίρια» με φόντο το μεταναστευτικό – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ