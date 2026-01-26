ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 2025 ανακτήθηκαν €1,2 για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις σε παραγωγούς

Μέχρι το τέλος του 2025, είχε ανακτηθεί το ποσό των 1.199.149,87 ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις προς παραγωγούς, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διασταυρωτικών ελέγχων και διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη. Όπως διευκρίνισε, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, από τα συνολικά 1.079 μοναδικά ΑΦΜ που βρίσκονται υπό διαδικασία διάταξης από τον εποπτεύοντα ΔΑΟΕ Εισαγγελέα, έχουν ήδη εγγραφεί στο βιβλίο οφειλετών 462 οφειλέτες, ενώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 έχει ανακτηθεί συνολικά το ποσό των 1.199.149,87 ευρώ.

Ο υφυπουργός επισήμανε ακόμη ότι τα ποσά αυτά αποτελούν μέρος των συνολικών οφειλών που έχουν προσδιοριστεί από τον εποπτεύοντα τη ΔΑΟΕ Εισαγγελέα και τις σχετικές εκθέσεις ανάλυσης συγκεντρωμένου υλικού, και θα συνυπολογιστούν με τα αντίστοιχα ποσά, κατά την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων και υπολογισμών πληρωμών κάθε έτους.

Η διαδικασία ελέγχου

Ο κ. Κώτσηρας εξήγησε ότι η διαδικασία ελέγχου ξεκινάει με την έγγραφη πρόσκληση στον ενδιαφερόμενο να δώσει τις απόψεις του, στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση ελέγχου, για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής.

Η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, η οποία πραγματοποιείται ανά παραγωγό, ανά έτος αιτήσεως και ανά καθεστώς ενισχύσεων, αποτελεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει ενέργειες, βήματα και προθεσμίες, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Ο Οργανισμός Πληρωμών συνεργάζεται με τη ΔΑΟΕ όλο το διάστημα, ώστε να ενημερώνεται αρμοδίως για τους ΑΦΜ για τους οποίους προκύπτουν ευρήματα, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, προκειμένου να μην περιλαμβάνονται στις επόμενες πληρωμές και να λαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου, στις οποίες προσδιορίζονται τα ποσά και περιλαμβάνεται σε αυτές το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να εκκινήσουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες ανάκτησης.

Από τα τέλη Νοεμβρίου αποστέλλονται σταδιακά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ οι εκθέσεις ανάλυσης συγκεντρωθέντος υλικού προκειμένου να συνταχθούν οι πρώτες ειδοποιήσεις προς τους παραγωγούς για να επιστρέψουν το οφειλόμενο ποσό.

«Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

Αιχμές Μαμουλάκη

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης διατύπωσε αιχμές ότι ο «ακαριαίος θάνατος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η μετάβασή του στην ΑΑΔΕ, είναι μια προσπάθεια να σβηστούν και ίχνη» και «ότι πολλά στελέχη (προϊστάμενοι, τμηματάρχες, ελεγκτές και επόπτες) που μάλιστα πολλοί εξ αυτών πρωταγωνίστησαν στους σοκαριστικούς διαλόγους, μεταφέρονται και θα εκτελούν τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα, που είχαν και στον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο βουλευτής αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι η πολιτεία «θα πάρει πίσω τα λεφτά από τους κλέφτες και τους απατεώνες» και κάλεσε τον παριστάμενο υφυπουργό να απαντήσει τι έχει συντελεστεί οκτώ μήνες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, ποιο είναι το ποσό αγροτικών ενισχύσεων που έχει ανακτηθεί, πόσα ΑΦΜ έχουν ελεγχθεί.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθύμισε ότι έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, η υλοποίηση του οποίου παρακολουθείται από την αρμόδια αρχή για τη διαπίστευση, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταγράφει την πρόοδο, σε έκθεση την οποία κοινοποεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των δράσεων πιστοποιείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ΑΑΔΕ μπορεί, «με πολύ πιο ασφαλή και σύγχρονο τρόπο, να κάνει τους ελέγχους που πρέπει».

O κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε και στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ και επισήμανε ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπεται ρητά η διαδικασία επιστροφής παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.