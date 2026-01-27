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Double score των τραπεζών στο ΧΑ - Ρυθμιστές στις γεωπολιτικές ισορροπίες οι Ευρωπαίοι επενδυτές
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10:40 - 27 Ιαν 2026

Double score των τραπεζών στο ΧΑ - Ρυθμιστές στις γεωπολιτικές ισορροπίες οι Ευρωπαίοι επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Καμία αλλαγή στην επενδυτική συμπεριφορά στο ΧΑ τον πρώτο μήνα του 2026, με τις μετοχές να συνεχίζουν την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών χωρίς να υπολογίζουν – για την ώρα – την νέα παγκόσμια πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις και στις διατλαντικές συμμαχίες (;), με τις ροές κεφαλαίων να εξακολουθούν να κινούν τα νήματα στο ελληνικό χρηματιστήριο (290 εκ. χθες και 366 εκ. μέσο όρο Ιανουαρίου).

Ο ΓΔ σκαρφάλωσε στις 2279 μονάδες με την απόδοση από την αρχή του χρόνου στο +7,5% και με τον τραπεζικό κλάδο να καταγράφει σταθερά υπερδιπλάσια απόδοση (ΔΤΡ +15,6%) απορροφώντας το μεγαλύτερο μερίδιο των συναλλαγών αλλά και των εκθέσεων ξένων οίκων. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΡΩΒ ανακοίνωσε ότι το Capital Group αύξησε την θέση του στην μετοχή σε άνω του 5% ενώ η ΕΤΕ προχώρησε σε έκδοση νέου πράσινου 5ετούς Ομολόγου ύψους 600 εκ. επιτοκίου 3,125% και με τεράστια ζήτηση (συνολικά 3,5 δις ευρώ).

Ο Όμιλος Viohalco ΒΙΟ, CENER, ΕΛΧΑ, ΤΙΤΑΝ – που επίσης έχει εκκινήσει την διαδικασία για έκδοση νέου Ομολόγου ύψους 350 εκ. - και ΔΕΗ σε πολυετή – ή και ιστορικά – υψηλά που σωρευτικά μαζί με την υπεραπόδοση των τραπεζών δίνουν την πρωτοκαθεδρία στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE +8,3% πολύ μακριά από την αντίστοιχη της μεσαίας που απέχει σημαντικά (FTSEM +1.5%).

Το μεγάλο ζητούμενο για τις αγορές παγκοσμίως είναι οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό επίπεδο εξαιτίας της αλλαγής πολιτικής και στόχευσης των ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ, με τις επενδυτικές τράπεζες αλλά και οίκους του εξωτερικού να επιχειρούν να αναλύσουν την νέα κανονικότητα και να προβλέψουν τις μελλοντικές χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, κάτι εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενο στην σύγχρονη – τουλάχιστον – ιστορία.

Οι χαμηλότερες – πάντα συγκριτικά- αποδόσεις των αμερικανικών δεικτών (S&P +1,6% από 1.1.26) οι οποίες είναι συνέχεια των αντίστοιχων υποαποδόσεων του 2025, θα μπορούσε σε ένα βαθμό να εξηγηθεί και από το αίσθημα αντίστασης μερίδας επενδυτών (κυρίως Ευρωπαίων) που θίγονται από την πολιτική, την τακτική, τα λεγόμενα και κυρίως τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τραμπ και δεν επιθυμούν πλέον να έχουν έκθεση σε αμερικανικά assets, τάση που αν επικρατήσει στο μέλλον θα μπορούσε να αλλάξει και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στο βαθμό που οι Ευρωπαίοι επενδυτές διακρατούν μεγάλο μέρος του ενεργητικού στις δύο κύριες αγορές χρήματος (10 τρισ. $ σε αμερικανικές μετοχές και 3,5 τρισ. $ σε κρατικά χρεόγραφα)!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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