ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Η επόμενη στήριξη στις 2150 μονάδες εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
Σχόλια Αγοράς
10:16 - 03 Μαρ 2026

ΧΑ: Η επόμενη στήριξη στις 2150 μονάδες εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε  αρνητικό κανάλι έχει επιστρέψει το ελληνικό χρηματιστήριο μετά και την περιφερειακή σύγκρουση στην Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ιράν, με τον ΓΔ να υποχωρεί κοντά στα χαμηλά έτους στις 2187 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2200 με απώλειες -3,36% έχοντας σβήσει στο μεγαλύτερο βαθμό τα υψηλά φετινά κέρδη (ΓΔ +3,8% από 1.1.26 από +14% που κέρδιζε στις 4/2).

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε τράπεζες (ΔΤΡ -5%) και εταιρίες του ευρύτερου τουριστικού κλάδου (ΑΡΑΙΓ -7% / ΔΑΑ -6%) χωρίς πάντως να περιορίζονται μόνο εκεί με πληθώρα τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση με απώλειες άνω του -3% !

Ελάχιστες οι μετοχές στο ΧΑ που έκλεισαν χθες με θετικό πρόσημο (μόλις 11 από τις 142 που διαπραγματεύτηκαν) και μόλις 3 στον FTSE (ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ) με σειρά εισηγμένων να ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους χωρίς πάντως να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή είτε σε θετικές – κυρίως – είτε σε αρνητικές εκπλήξεις εξαιτίας της γενικότερης αίσθησης για αμυντικές κινήσεις από τους επενδυτές στα χρηματιστήρια διεθνώς.

ΟΠΑΠ (αύξηση εσόδων στα 2,4 δις αλλά μείωση γραμμών κερδοφορίας με κέρδη στα 483 εκ.), OPTIMA (αύξηση εσόδων στα 297 εκ. +17% και κερδών στα 170 εκ. +21%) και NOVAL (αύξηση εσόδων στα 38 εκ. +13% και ebitda στα 26,2 εκ. +27%) προχώρησαν σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2025 ενώ ακολουθούν σημαντικές εταιρίες (CENER, ΛΑΜΔΑ, CREDIA, κα).

Ως αρνητική εξέλιξη για την METLEN θεωρείται η κατάληξη του Aluminium Dunkerque στο Αραβικών συμφερόντων ALBA με την εταιρία πάντως να κατέχει ισχυρή δύναμη πυρός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στην ΜΑ και στις συνέπειες για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο το μόνο βέβαιο είναι ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας μέτρησης των επιπτώσεων με όλα τα ενδεχόμενα στην τρέχουσα συγκυρία ανοιχτά.

Στα αρνητικά ότι η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζεται πριν τους αριθμούς και βραχυπρόθεσμα αυτή θα κινήσει τα νήματα με το βασικό ζητούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο διεθνώς το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κάτι που ανεβάζει σημαντικά τις παραμέτρους κόστους (μεταφορές, ενέργεια, ασφάλεια, ναυσιπλοΐα κα).

Στα θετικά της αγοράς τα βαριά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών σε πολλές μετοχές του FTSE που προφανώς θα ενεργοποιηθούν εάν ενταθεί η πίεση στις μετοχές, όπως και το θετικό – έως σήμερα – δείγμα γραφής από τα κέρδη/μετοχή του 2025 των εισηγμένων.

Σε τεχνικό επίπεδο κρίσιμη η διάσπαση (?) της στήριξης των 2215 μονάδων, με την επόμενη στήριξη στις 2150.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica: Ποντάρει σε luxury, beauty και οργανική ανάπτυξη ενόψει ΧΑ - Στόχος μια αγορά €2 δισ.
ΕΜΠΟΡΙΟ

Attica: Ποντάρει σε luxury, beauty και οργανική ανάπτυξη ενόψει ΧΑ - Στόχος μια αγορά €2 δισ.

ΧΑ: Προς τις 2400 μονάδες ο ΓΔ με ώθηση από τις τράπεζες
Αναλύσεις

ΧΑ: Προς τις 2400 μονάδες ο ΓΔ με ώθηση από τις τράπεζες

Χρηματιστήριο: Σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και επιχειρηματικές εξελίξεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και επιχειρηματικές εξελίξεις

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: Ανατιμήσεις - «φωτιά» σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:13

Τεχεράνη κατά Ουάσινγκτον: Οι παραβιάσεις της εκεχειρίας απειλούν τις συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:04

ΑΑΔΕ: Καινοτόμες δυνατότητες στο αναβαθμισμένο myDATAapp

Αυτοδιοίκηση
10/06/2026 - 11:59

Athens Bus Parking: Ψηφιακή «ανάσα» στο κέντρο της Αθήνας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:53

Στο Γκουαντάναμο ο Χέγκσεθ εν μέσω της διπλωματικής έντασης ΗΠΑ - Κούβας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:52

ΗΠΑ: Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το πακέτο των $70 δισ. για ICE και Συνοριακή Περιπολία

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 11:50

Cross Mentoring Program – Female Leaders: Οκτώ γυναίκες δείχνουν το δρόμο προς την ηγεσία

Πολιτική
10/06/2026 - 11:46

Μανιάτης: Η ενεργειακή μετάβαση θα πετύχει μόνο εφόσον είναι κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς

Ναυτιλία
10/06/2026 - 11:39

Κέρκυρα: Άλμα 10,7% στην κρουαζιέρα – Πάνω από 225.000 επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο του 2026

Οικονομία
10/06/2026 - 11:36

EUIPO: Στην Ελλάδα, τα προϊόντα απομίμησης design προκαλούν ετήσιες απώλειες άνω των €340 εκατ.

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 11:33

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:27

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στο πλευρό των δύο παιδιών τα Παιδικά Χωριά SOS

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 11:21

Με ψυχραιμία απέναντι στη γεωπολιτική ένταση: Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
10/06/2026 - 11:06

Δένδιας για Δίστομο: Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης - Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις

Πολιτική
10/06/2026 - 11:00

Θεοδωρικάκος: Συζητήσεις με βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ για επίτευξη εθνικής συμφωνίας μειώσεων τιμών

Πολιτική
10/06/2026 - 10:58

Χατζηδάκης: Στην πρώτη γραμμή το έργο παράκαμψης του Κηφισού μέσω «πρότυπων προτάσεων»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:45

Διπλωματική ένταση: Το Ισραήλ κατηγορεί τον Γκουτέρες για μεροληψία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:41

Παρέδωσε ένα ακόμη έργο του ΑΙΓΙΣ η Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 10:38

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ