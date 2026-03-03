ΧΑ: Η επόμενη στήριξη στις 2150 μονάδες εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό κανάλι έχει επιστρέψει το ελληνικό χρηματιστήριο μετά και την περιφερειακή σύγκρουση στην Μέση Ανατολή με επίκεντρο το Ιράν, με τον ΓΔ να υποχωρεί κοντά στα χαμηλά έτους στις 2187 μονάδες και να κλείνει τελικά στις 2200 με απώλειες -3,36% έχοντας σβήσει στο μεγαλύτερο βαθμό τα υψηλά φετινά κέρδη (ΓΔ +3,8% από 1.1.26 από +14% που κέρδιζε στις 4/2).

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε τράπεζες (ΔΤΡ -5%) και εταιρίες του ευρύτερου τουριστικού κλάδου (ΑΡΑΙΓ -7% / ΔΑΑ -6%) χωρίς πάντως να περιορίζονται μόνο εκεί με πληθώρα τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση με απώλειες άνω του -3% !

Ελάχιστες οι μετοχές στο ΧΑ που έκλεισαν χθες με θετικό πρόσημο (μόλις 11 από τις 142 που διαπραγματεύτηκαν) και μόλις 3 στον FTSE (ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ) με σειρά εισηγμένων να ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους χωρίς πάντως να δίνεται η απαιτούμενη προσοχή είτε σε θετικές – κυρίως – είτε σε αρνητικές εκπλήξεις εξαιτίας της γενικότερης αίσθησης για αμυντικές κινήσεις από τους επενδυτές στα χρηματιστήρια διεθνώς.

ΟΠΑΠ (αύξηση εσόδων στα 2,4 δις αλλά μείωση γραμμών κερδοφορίας με κέρδη στα 483 εκ.), OPTIMA (αύξηση εσόδων στα 297 εκ. +17% και κερδών στα 170 εκ. +21%) και NOVAL (αύξηση εσόδων στα 38 εκ. +13% και ebitda στα 26,2 εκ. +27%) προχώρησαν σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2025 ενώ ακολουθούν σημαντικές εταιρίες (CENER, ΛΑΜΔΑ, CREDIA, κα).

Ως αρνητική εξέλιξη για την METLEN θεωρείται η κατάληξη του Aluminium Dunkerque στο Αραβικών συμφερόντων ALBA με την εταιρία πάντως να κατέχει ισχυρή δύναμη πυρός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στην ΜΑ και στις συνέπειες για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο το μόνο βέβαιο είναι ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας μέτρησης των επιπτώσεων με όλα τα ενδεχόμενα στην τρέχουσα συγκυρία ανοιχτά.

Στα αρνητικά ότι η ψυχολογία των επενδυτών επηρεάζεται πριν τους αριθμούς και βραχυπρόθεσμα αυτή θα κινήσει τα νήματα με το βασικό ζητούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο διεθνώς το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κάτι που ανεβάζει σημαντικά τις παραμέτρους κόστους (μεταφορές, ενέργεια, ασφάλεια, ναυσιπλοΐα κα).

Στα θετικά της αγοράς τα βαριά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών σε πολλές μετοχές του FTSE που προφανώς θα ενεργοποιηθούν εάν ενταθεί η πίεση στις μετοχές, όπως και το θετικό – έως σήμερα – δείγμα γραφής από τα κέρδη/μετοχή του 2025 των εισηγμένων.

Σε τεχνικό επίπεδο κρίσιμη η διάσπαση (?) της στήριξης των 2215 μονάδων, με την επόμενη στήριξη στις 2150.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης