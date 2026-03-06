Χρηματιστήριο: Sell off -6.8% την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Μάτωσαν (-8.3%) οι τράπεζες

Μια από τις δυσκολότερες – χρηματιστηριακά – εβδομάδες βίωσε το ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί συνολικά -6.8% μετά και το κλείσιμο της Παρασκευής (6/3) στις 2122 μονάδες -2.27%. Ακόμη χειρότερη ήταν η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο με τον δείκτη ΔΤΡ -8.3%, μηδενίζοντας τα κέρδη από την αρχή του χρόνου για τον ΓΔ.

Από τις 6 μετοχές του FTSE με ανοδικό πρόσημο σήμερα ξεχώρισαν τα διυλιστήρια με την ΜΟΗ +3,6% και τα ΕΛΠΕ +3,2% μετά και την θετική έκθεση της Goldman Sachs με αυξημένες τιμές στόχους (36 ευρώ για την ΜΟΗ και 8,50 για τα ΕΛΠΕ) οριακά πάντως χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, αλλά και ΣΑΡ +1,8%, ΕΛΧΑ +0,5% και ο ΟΤΕ +0,8%.

Πολλές ρευστοποιήσεις σε ΤΙΤΑΝ -5%, CENER -4,4% κυρίως εξαιτίας της υπεραπόδοσης από την αρχή του χρόνου (+38%) που δημιουργεί εύκολες πωλήσεις, ΕΥΔΑΠ -2,1%, ΔΕΗ -3,3% και σε τράπεζες (OPTIMA -6.1%, ΠΕΙΡ -5%, ΑΛΦΑ -4,1%, ΕΤΕ -3,7%, ΕΥΡΩΒ -3,1%).

Σε χαμηλό έτους και η ΜΠΕΛΑ -1,9% παρά τις βελτιωμένες πωλήσεις διμήνου (+6%) σε τιμή που έχει φέρει την μετοχή με σημαντικές ζημιές από 1.1.26 στο -15%.

Καλύτερη η εικόνα στην μεσαία (FTSEM -1.1%) και χαμηλή κεφαλαιοποίηση (ATHEX_SCI -1.1%) με θετικές την CREDIA +1.3% και τις ΑΕΕΑΠ με NOVAL +0.7%, ΠΡΟΝΤΕΑ +2.8% αλλά και AΛΜΥ +0,3%, ΠΡΟΦ +1,4%, ΟΤΟΕΛ +1%, υψηλότερα η ΑΕΜ +2,5% λόγω και της εξαγοράς της More.

Απώλειες για ΙΝΤΕΚ -4,2%, ΟΛΠ -2,6%, ΛΑΒΙ -2,5%, ACAG -1,8%, ΑΒΑΞ -2,1%, ΙΝΤΚΑ -2,7%, στην μεσαία και ΠΑΠ -3%, ΥΚΝΟΤ -5,4%, ΠΕΡΦ -2,6% και ΚΟΥΑΛ -2,7% στην μικρή κεφαλαιοποίηση.

Αναμενόμενα τα στοιχεία για το ΑΕΠ του 2025 που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με το +2,1% να κρατάει υψηλά τις προσδοκίες και για το 2026 με όλα τα βλέμματα βέβαια στα μελλούμενα και όχι στα προηγούμενα, με το κύριο ερώτημα να αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια δεδομένης της κλιμακούμενης έντασης στα στενά του Ορμούζ και της τιμής του πετρελαίου.

Απώλειες και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX -1.3% ενώ και το άνοιγμα των αμερικανικών δείχνει αδύναμο (S&P -1,2% / NASDAQ -1.1%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης