Σύμμαχοι του Τραμπ τον κατηγορούν ότι εγκατέλειψε τη γραμμή “America First”

Αρχικά, σύμφωνα με το Politico, πολλοί συντηρητικοί που αντιτίθενται σε στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό είχαν επενδύσει πολιτικά στον Τραμπ, πιστεύοντας ότι θα τηρούσε την υπόσχεσή του να αποφύγει νέους πολέμους. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, οι ίδιοι κύκλοι θεωρούσαν ότι θα εκπροσωπούνταν από πρόσωπα όπως ο αντιπρόεδρος JD Vance και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι είχαν κατά το παρελθόν εκφράσει έντονη κριτική προς τον παρεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Iran έχει προκαλέσει σοβαρή απογοήτευση στους λεγόμενους «υπέρμαχους της αυτοσυγκράτησης» μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο, η διαφωνία αυτή απειλεί να δημιουργήσει βαθύτερο ρήγμα στο εσωτερικό της πολιτικής κοινότητας που στηρίζει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ορισμένοι αναλυτές περιγράφουν το κλίμα ως ιδιαίτερα βαρύ. Ο Justin Logan, διευθυντής μελετών άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο Cato Institute, σημείωσε ότι πολλοί συντηρητικοί που σκόπευαν να ενταχθούν στην κυβέρνηση διστάζουν πλέον, φοβούμενοι ότι η πολιτική κατεύθυνση έχει αλλάξει ριζικά.

Η απογοήτευση προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε προεκλογικά υποσχεθεί να μην ξεκινήσει νέους πολέμους. Μάλιστα, η στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης είχε παρουσιαστεί ως πιο συγκρατημένη σε σχέση με τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Venezuela και ιδιαίτερα η σύγκρουση με το Ιράν έχουν αλλάξει την εικόνα.

Ο ίδιος ο Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι υποστηρικτές του θα πρέπει να στηρίζουν τις αποφάσεις του ανεξαρτήτως αλλαγής στρατηγικής. «Το MAGA είναι ο Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πολιτικό σύνθημα του κινήματος του.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει σαφείς στόχους: την εξουδετέρωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του υποδομών και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, η πορεία της σύγκρουσης και οι διαφορετικές δηλώσεις αξιωματούχων έχουν δημιουργήσει σύγχυση τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στους διεθνείς συμμάχους. Ορισμένοι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον φαινόταν μέχρι πρόσφατα να στρέφεται προς μια πιο εσωστρεφή πολιτική, αλλά πλέον φαίνεται να εμπλέκεται σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς σαφές τελικό σχέδιο.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου, η στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν παραμένει ακόμη ασαφής, καθώς η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά το τελικό της στόχο.