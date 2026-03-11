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ΔΕΣΦΑ: Ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:31 - 11 Μαρ 2026

ΔΕΣΦΑ: Ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Ελλάδα δεν εισάγει φυσικό αέριο από την περιοχή του Περσικού Κόλπου και, ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζει άμεσο ζήτημα εφοδιασμού λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Ωστόσο, η διεθνής φύση της αγοράς φυσικού αερίου σημαίνει ότι οι τιμές επηρεάζονται παγκοσμίως, γεγονός που αφορά και την ελληνική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, μια παρατεταμένη διάρκεια του πολέμου θα αποτελούσε αρνητική εξέλιξη για την ενεργειακή αγορά.

Αυτό ανέφεραν πηγές της νέας διοίκησης του ΔΕΣΦΑ, οι οποίες σημείωσαν παράλληλα ότι οι δραστηριότητες του Διαχειριστή στο Κουβέιτ συνεχίζονται κανονικά, καθώς ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη χώρα παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Όπως επισημαίνεται, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους εργαζομένους στον σταθμό, τις αρμόδιες αρχές και την ελληνική πρεσβεία. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συγκεκριμένου σταθμού, ο οποίος συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους σταθμούς αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG παγκοσμίως.

Ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδας

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιαζόμενο κάθετο διάδρομο εφοδιασμού φυσικού αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη μέσω Ελλάδας, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προοπτική τόσο για τη χώρα όσο και για τον Διαχειριστή.

Όπως σημείωσαν, ο διάδρομος αυτός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου και να συμβάλει στον ευρωπαϊκό στόχο υποκατάστασης του ρωσικού αερίου, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενεργειακών πόρων προς την Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί χρόνος ώστε οι διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου στις χώρες της περιοχής – έως και την Ουκρανία – να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές για να εναρμονιστούν με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν σταδιακά, με στόχο η συγκεκριμένη διαδρομή να καταστεί πιο ανταγωνιστική για τους χρήστες της.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι η μείωση και τελικά η διακοπή της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί κοινό στόχο της ΕΕ και των ΗΠΑ, η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων οδών τροφοδοσίας θεωρείται απαραίτητη. Αυτό συμβαίνει καθώς η δυναμικότητα των υφιστάμενων αγωγών από τον βορρά, μέσω χωρών όπως η Γερμανία και η Πολωνία, δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως τη ζήτηση της περιοχής.

Πιθανή ανάγκη για νέα τερματικά LNG

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για την κατασκευή ενός ή ακόμη και δύο νέων τερματικών σταθμών LNG στην Ελλάδα, πέραν εκείνων που λειτουργούν ήδη στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Όπως τονίζεται, ο ΔΕΣΦΑ δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών.

Η πράσινη μετάβαση και ο ρόλος του φυσικού αερίου

Αναφορικά με την ενεργειακή μετάβαση, η εκτίμηση του ΔΕΣΦΑ είναι ότι η μετάβαση προς ένα πιο «πράσινο» ενεργειακό σύστημα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα, αλλά θα εξελιχθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Το ενεργειακό μείγμα αναμένεται να μεταβάλλεται προοδευτικά, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται – ιδιαίτερα λόγω της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο πηγή, γεγονός που σημαίνει ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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