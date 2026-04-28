Χρηματιστήριο: «Εγκλωβισμένος» στις 2.200 μονάδες ο ΓΔ μετά την επικράτηση των πωλητών

Στα «κόκκινα» κινήθηκε σήμερα, Τρίτη (28/4), το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις διπλωματικές εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν και τα εταιρικά αποτελέσματα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Καθώς το διεθνές υπόβαθρο είναι «εύθραυστο», οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση, ενώ η σημερινή συνεδρίαση έδειξε πως ο ΓΔ χρειάζεται ισχυρότερο καταλύτη για να δώσει μία πιο ξεκάθαρη τάση.

Έτσι, παρά την χθεσινή άνοδο που είχε φέρει τον ΓΔ στις 2.222,04 μονάδες, σήμερα παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εύρος των 2.200 – 2.240 μονάδων και έκλεισε με απώλειες 0,85% στις 2.203,09 μονάδες – το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 7 Απριλίου.

Το υψηλό της ημέρας καταγράφηκε στις 2.229,85 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.203,08 μονάδες, λίγο πιο κάτω από την τιμή κλεισίματος.

Μέχρι στιγμής – κι ενώ απομένουν δύο ακόμη συνεδρίασης για την ολοκλήρωση του μήνα – σημειώνονται κέρδη στο ΧΑ της τάξης του +6,69%, με τη φετινή απόδοση να αγγίζει το +3,88%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε στις 5.594,20 μονάδες με απώλειες 0,69%. Τη σημαντικότερη υποχώρηση στον δείκτη σημείωσε η Aegean με -6,9% (11,73 ευρώ), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), ΤΙΤΑΝ (-1,55%), Jumbo (-1,53%), Allwyn (-2,4%), Lamda Dev. (-1.13%), κ.ά.

Στους «χαμένους» συγκαταλέγεται και η CrediaBank με απώλειες άνω του 5%, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν και οι Alpha Bank (-2.48%), Εθνική Τράπεζα (-1,63%) και AKTOR (-1,44%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση υποχώρησαν σημαντικά η Bally’s Intralot, η ΑΒΑΞ, η Fourlis και η Intracom Holdings. Ο σχετικός δείκτης (mid cap) έκλεισε στις 2.863,89 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,18% στις 2.520,54 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 ανακοίνωσε σήμερα η Jumbo, με τα καθαρά της κέρδη να αγγίζουν τα 320 εκατ. ευρώ και τη διανομή μερίσματος να διαμορφώνεται στα 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Για σήμερα, επίσης, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση αποτελεσμάτων από Alumil, Mevaco, CNL Capital, Καπνοβιομηχανία Καρέλια, Frigoglass και Space Hellas.

Αύριο, Τετάρτη (29/4), τη σκυτάλη θα πάρουν η ΕΥΑΘ, η Flexopack, η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, η Elinoil, η Μουζάκης, η Μαθιός Πυρίμαχα, η Δάιος Πλαστικά, η Alpha Real Estate Services, η Κέκροψ, η Εριουργία Τρία Άλφα, η Intertech, η Revoil και η Minerva.

Τέλος, την Πέμπτη (30/4) θα ανακοινώσει ετήσια αποτελέσματα η ΕΥΔΑΠ, η Aktor, η Αττικές Εκδόσεις, η Moda Bagno, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, η Interwood Ξυλεμπορία, η Medicon, η Έλαστρον, η Ιατρικό Αθηνών, η Τεχνική Ολυμπιακή, η Ν. Λεβεντέρης, η ΕΛΒΕ, η Αφοί Χ. Κορδέλλου, η Quality & Reliability και η Galaxy Cosmos Mezz, καθώς επίσης και η Τράπεζα Πειραιώς για το α’ τρίμηνο.

Στα της ελληνικής οικονομίας, το τοπίο παραμένει θολό, με τα καμπανάκια να αυξάνονται. Ένα από αυτά και η επί τα χείρω αναθεώρηση από την S&P της εκτίμησης για την ανάπτυξη, με την πρόβλεψη της να διαμορφώνεται πια στο 1,7% από 2,3%, εξέλιξη που ενισχύει την στάση αναμονής των traders και κρατά εγκλωβισμένη την αγορά.