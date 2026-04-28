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Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή
Επιχειρήσεις
13:24 - 28 Απρ 2026

Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος JUMBO ολοκλήρωσε την οικονομική χρήση 2025, με ρεκόρ πωλήσεων 1,23 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 320 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις χρηματικές διανομές για το 2026 προς τους μετόχους κατά περίπου +20% σε σύγκριση με το 2025.

Το σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του εφαρμοζόμενου επιχειρηματικού μοντέλου.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2025

  • Το 2025, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +7,22% σε σύγκριση με το 2024 και έφτασαν τα 1.232,90 εκατ. Ευρώ.
  • Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 54,72% από 55,61% το 2024. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 0,89bps λόγω αυξημένων πωλήσεων που σχετίζονται με εξωτερικούς συνεργάτες (franchises) σε ετήσια βάση (YoY), οι οποίες αποφέρουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους.
  • Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 436,40 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,47% σε συγκρίσιμη βάση.
  • Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 320,10 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά +3,56% σε συγκρίσιμη βάση.

Ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς τραπεζικό δανεισμό, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 473,21 εκατ.€ έναντι 372,51 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2024.

Προοπτικές για το 2026

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών προκλήσεων, η JUMBO παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της, διατηρώντας ισχυρό ισολογισμό, υψηλή ρευστότητα και πειθαρχημένη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Για το 2026, η διοίκηση αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά 5% και τα καθαρά κέρδη μεταξύ EUR 310–320 εκατ..

Διανομές προς τους μετόχους

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η JUMBO κατέβαλε έκτακτη χρηματική διανομή € 63,50εκατ. ή 0,50 ευρώ μικτό ανά μετοχή.

  • Η Διοίκηση θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη διανομή μερίσματος € 94,06εκατ. ή € 0,70 (μικτό) ανά μετοχή.

Με την έγκριση της πρότασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων οι χρηματικές διανομές θα ανέλθουν σε 157,56εκατ. Ευρώ για το 2026 από 131,5 εκατ. Ευρώ το 2025 αυξημένες κατά 20% περίπου.

Επαναεπένδυση στο μοντέλο της Jumbo

Η Jumbo κατευθύνει συστηματικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της στην ενίσχυση του ίδιου της του μοντέλου.

Ο Όμιλος κατευθύνει συστηματικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά του στην ενίσχυση του επιχειρηματικού του μοντέλου, με έμφαση στην εξαγορά μισθωμένων καταστημάτων όπου αυτό κρίνεται εμπορικά και οικονομικά πρόσφορο.

  • Το 2025 προχώρησε στην απόκτηση 3 καταστημάτων στην Ελλάδα.

Στοχευμένη ανάπτυξη δικτύου

Ο Όμιλος JUMBO αριθμεί σήμερα 89 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 6 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 20 στη Ρουμανία.

Στρατηγικός στόχος είναι η εδραίωση ως ισχυρός περιφερειακός παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με μέσο ρυθμό προσθήκης περίπου 2 νέων υπερ-καταστημάτων ετησίως. Ο ισχυρός ισολογισμός, ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και η υψηλή ρευστότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες

  • Ελλάδα: τουλάχιστον 4 νέα υπερ-καταστήματα στα επόμενα τρία χρόνια.
  • Κύπρος: 2 νέα καταστήματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Βουλγαρία: 1 νέο υπερ-κατάστημα εντός διετίας.
  • Ρουμανία: νέο κατάστημα στο Baia Mare εντός 2026. Στόχος διπλασιασμός καταστημάτων σε 10 χρόνια.

Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακή παρουσία

Ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επενδύει σταθερά στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές.

Εξετάζεται επίσης η επέκταση της ψηφιακής παρουσίας σε νέες αγορές, με στόχο την έναρξη ηλεκτρονικού καταστήματος στην Τουρκία προς το τέλος του 2026.

Επενδύσεις σε υποδομές και logistics

Η ενίσχυση των υποδομών αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Jumbo έχει προσυμφωνήσει την αγορά ενός Giga κέντρου διανομής (60.000τμ) στη Ρουμανία για την βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας της χώρας. Επίσης προχωρά στην ανάπτυξη δύο ακόμα κέντρων διανομής:

  • στη Θεσσαλονίκη (ολοκλήρωση το 2027, κάλυψη Βόρειας Ελλάδας και Βουλγαρίας) και
  • στα Οινόφυτα (ολοκλήρωση σε 2–3 έτη, κάλυψη Ελλάδας και διεθνών δραστηριοτήτων).

Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν τη δυναμικότητα, βελτιώνουν την αποδοτικότητα των σημείων πώλησης και δημιουργούν τις απαραίτητες υποδομές για τη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης του Ομίλου. Το σύνολο των επενδύσεων σε κέντρα αναμένεται να ξεπεράσουν τα € 95 εκατ. μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Εξωτερικές συνεργασίες και διεθνής παρουσία

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει σήμερα παρουσία με 45 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

Η Fox Group, η οποία έχει την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στο Ισραήλ και στον Καναδά, σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο καταστημάτων της στο Ισραήλ κατά 3-4 καταστήματα το 2026. Το πρώτο κατάστημα Jumbo στον Καναδά αναμένεται να ανοίξει στο Τορόντο, αρχές του 2027, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές που να καθυστερήσουν το άνοιγμα.

Η Διοίκηση αξιολογεί διαρκώς επιχειρηματικές προτάσεις για πιθανές συνεργασίες σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον όμιλο Balfin, ο οποίος έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον να επεκτείνει τη συμφωνία franchise σε περισσότερες χώρες.

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