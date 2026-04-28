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Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2.250 μονάδες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Αναλύσεις
09:44 - 28 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη αντίσταση στις 2.250 μονάδες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,09% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2222,04.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 203,8 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με καταλύτη την αναγγελία για αναβάθμιση του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές από το Stoxx και μέχρι τις 3μμ οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρα με οδηγό τις μετοχές του ομίλου Βιοχάλκο. Όμως, η αντεπίθεση των πωλητών περιόρισε τα κέρδη μέχρι του ουσιαστικού μηδενισμού τους στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,773% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται οριακά ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,30%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-0,60%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,53%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,10%), ο ΑΔΜΗΕ (+0,94%), η Allwyn (+0,79%), η Cenergy (+3,43%), η Βιοχάλκο (+4,12%), η Aegean (+1,45%) αλλά και η ACAG (+4,36%), η Intrakom (+8,83%) και ο Φουρλής (+1,27%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,51%), το ΔΑΑ (-0,60%), ο Ελλάκτωρ (-0,74%), η Κύπρου (-0,49%), η Credia (-0,46%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,39%). Απολογιστικά, 77 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν.

Ο Γ.Δ. αντέδρασε ανοδικά ωστόσο ξέμεινε πολύ γρήγορα από καύσιμα, με αποτέλεσμα να ανακρούσει πρύμναν ενώπιον της πλησιέστερης αντίστασης των 2250 μονάδων και να κλείσει τελικά στο χαμηλό ημέρας, σχεδόν αμετάβλητος, με την τιμή του brent κοντά στα $110 /βαρέλι. Η Βιοκαρπέτ, η Space Hellas, η Αλουμύλ και η Frigoglass ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους.

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