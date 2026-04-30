Χρηματιστήριο: Έχασε το «στήριγμα» των 2.200 μονάδων – «Άλμα» 6% για τον Απρίλιο

Σε κλίμα επιφυλακτικότητας εκτυλίχθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (30/4) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το ενεργειακό ράλι, η γεωπολιτική ένταση και η σκληρή στάση της Fed για τη νομισματική πολιτική διατήρησαν το risk-off ενεργό.

Με την προθυμία για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου μειωμένη και την αβεβαιότητα να παραμένει στο «κόκκινο», το πρόσημο άλλαζε κατεύθυνση σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, για να «παγώσει» τελικά στα «κόκκινα» κάτω από τ βασικό επίπεδο ισορροπίας των 2.200 μονάδων, γεγονός που πυροδοτεί το ενδεχόμενο να επιταχυνθεί η διόρθωση μετά την αργία της Πρωτομαγιάς αύριο.

Ειδικότερα, ο ΓΔ έκλεισε στις 2.188,68 μονάδες με πτώση -0,55%, αφού προηγουμένως είχε φτάσει μέχρι τις 2.214,36 μονάδες (υψηλό) και τις 2.187,36 μονάδες (χαμηλό ημέρας).

Συνολικά, ο μήνας ολοκληρώθηκε με άνοδο +5,99%, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +3,21%. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ σημείωσε πτώση -1,41%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης τερμάτισε στις 5.541,600 μονάδες με απώλειες -0,66%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών σήμερα επικεντρώθηκε στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, που σημειώθηκαν κέρδη – ρεκόρ. Μέχρι τώρα, τα καθαρά κέρδη έχουν διαμορφωθεί πάνω από τα 11,7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση του 2024 (11,5 δισ. ευρώ) και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Μέσα στις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς για το α’ τρίμηνο βρέθηκαν στο επίκεντρο, ενώ αποτελέσματα για το 2025 ανακοίνωσε και η ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα, στα σημαντικά της ημέρα, η ΕΤΕ ανακοίνωσε συνολική διανομή-ρεκόρ προς τους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2025, η οποία περιλαμβάνει τόσο μέρισμα όσο και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Ο CEO της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση την απόφαση για έκτακτη διανομή 300 εκατ. ευρώ μέσω buyback, η οποία προστίθεται στο ήδη ανακοινωμένο μέρισμα ύψους 700 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, επίπεδο-ρεκόρ για ελληνική τράπεζα, όπως τόνισε ο ίδιος.

Συνολικά, στις ανακοινώσεις της ημέρας (που ήρθαν ή θα έρθουν) έχουμε τις εταιρείες: Aktor, ΕΥΔΑΠ, Galaxy Cosmos Mezz, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Βογιατζόγλου, Unibios, Fais Group, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, CPLP Shipping Holdings, Quality and Reliability, Attica Group, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Δομική Κρήτης, AVE, Ικτίνος, Μπήτρος Συμμετοχική, Interwood Ξυλεμπορία, Yalco, Medicon, Ιατρικό Αθηνών, Αγροτικός Οίκος Σπύρου και Τεχνική Ολυμπιακή.

Στο ταμπλό σήμερα η αγορά ισορρόπησε μεταξύ τραπεζών και βιομηχανικών blue chips.

Μεταξύ των «χαμένων», η Eurobank (-3,03%), η Apha Bank (-1,05%), η Optima Bank (-2,21%), η Allwyn (-4,72%), η Aegean (-2,87%) και η Τράπεζα Πειραιώς (-3,10%).

Στους «κερδισμένους» της συνεδρίασης, η Motor Oil (+3,83%), η Metlen (+1,80%), η HelleniQ Energy (+2,45%) και η Cenergy Holdings (+2,76%).

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε μέτρια επίπεδα, φτάνοντας τα 283,3 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και πακέτα συνολικής αξίας 24,1 εκατ. ευρώ.