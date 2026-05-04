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Χρηματιστήριο: Στόχος να «κερδίσει» ξανά τις 2.200 μονάδες – Οι βασικοί «καταλύτες»
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10:55 - 04 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Στόχος να «κερδίσει» ξανά τις 2.200 μονάδες – Οι βασικοί «καταλύτες»

Reporter.gr Newsroom
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Με την επανεκκίνηση των συνεδριάσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την αργία της Πρωτομαγιάς, η αγορά αναμένεται να κινηθεί με νευρικότητα και επιλεκτικές κινήσεις, με βασικό ζητούμενο την επαναφορά πάνω από τις 2.200 μονάδες. Η κατεύθυνση θα εξαρτηθεί κυρίως από τη συμπεριφορά των τραπεζών, την πορεία του Brent και το αν θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση ή νέα ένταση στο μέτωπο ΗΠΑ–Ιράν.  

Σε περίπτωση σταθεροποίησης των τραπεζών και υποχώρησης του πετρελαίου, μπορεί να υπάρξει τεχνική αντίδραση. Αντίθετα, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, νέα άνοδος του Brent προς τα 120 δολάρια και συνέχιση της πίεσης στον ΔΤΡ αυξάνουν την πιθανότητα δοκιμής χαμηλότερων στηρίξεων.

Πάντως, παρά το ισχυρό πρώτο μισό του Απριλίου, ο προηγούμενος μήνας μας άφησε με επιβράδυνση, επιλεκτικές κινήσεις και κατοχύρωση κερδών.

Το διεθνές περιβάλλον παραμένει «βαρύ» και η εντεινόμενη κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο, ενισχύει τα σενάρια για άνοδο του πετρελαίου πάνω από τα 120 δολάρια (μέχρι και τα 150 δολ.), αυξάνοντας τον πληθωριστικό κίνδυνο. Αυτό περιορίζει την ορατότητα για τα επιτόκια και επιβαρύνει την ελληνική οικονομία ενόψει τουριστικής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, πέρα από το υψηλό ενεργειακό ρίσκο, οι εμπορικές εντάσεις με την Ευρώπη (δασμοί 25% στα αυτοκίνητα) και η πιθανή μείωση στρατευμάτων στη Γερμανία ενισχύουν τη διεθνή αβεβαιότητα.

Στα κρίσιμα σημεία παρακολούθησης ξεχωρίζει ο ΓΔ, με τη ζώνη των 2.200 μονάδων να συνιστά το βασικό επίπεδο ισορροπίας. Επιστροφή πάνω από αυτό το επίπεδο επαναφέρει σενάριο συσσώρευσης, ενώ απώλεια των 2.180 μονάδων αυξάνει την πιθανότητα κίνησης προς τις 2.165–2.150 μονάδες.

Οι Τράπεζες παραμένουν ο βασικός «οδηγός» της αγοράς, αλλά η αδυναμία αντίδρασης και οι αυξημένοι όγκοι υποδηλώνουν κινήσεις κατοχύρωσης ή αναδιάρθρωσης θέσεων από θεσμικά χαρτοφυλάκια. Χωρίς σταθεροποίηση, η αγορά δύσκολα θα κινηθεί ανοδικά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη ΔΕΗΑΔΜΗΕ, με τις επικείμενες κεφαλαιακές κινήσεις να κρατούν τους τίτλους στο επίκεντρο.

Η αγορά παρακολουθεί αν οι αυξήσεις κεφαλαίου θα απορροφηθούν χωρίς έντονη πίεση σε άλλες θέσεις του FTSE 25, καθώς μέρος της ρευστότητας ενδέχεται να προέλθει από ρευστοποιήσεις σε τράπεζες και blue chips.

Στον πυρήνα του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Metlen, λόγω των επικείμενων εταιρικών ανακοινώσεων στις 7 Μαΐου, με την Τακτική ΓΣ να ακολουθεί στις 21 του μήνα.

Coca-Cola, ΟΤΕ, Aegean και Allwyn λειτουργούν ως σταθεροποιητικοί τίτλοι για τον FTSE 25. Ιδιαίτερη προσοχή στην Aegean, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει άμεσα τον κλάδο των αερομεταφορών.

Διεθνές περιβάλλον

Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ο βασικός παράγοντας διαμόρφωσης τάσης. Η κρίση στο Ορμούζ παρατείνεται, με το Brent να παραμένει ευμετάβλητο και τις προβλέψεις των οίκων να μετακινούνται αισθητά υψηλότερα. Η ING βλέπει στο δυσμενές σενάριο μέση τιμή Brent στα 150 δολάρια το γ’ τρίμηνο, ενώ Citi, Goldman Sachs και Bank of America τοποθετούν τα ακραία σενάρια στην περιοχή των 120–150 δολαρίων.

Παράλληλα, το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι τα μη στοχευμένα μέτρα στήριξης στην ενέργεια αυξάνουν το δημοσιονομικό κόστος και μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση στις αγορές ομολόγων, ειδικά σε χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παραμένουν αυξημένες:
ΗΠΑ 10ετές: 4,379%
Ηνωμένο Βασίλειο 10ετές: 4,969%
Ιαπωνία 10ετές: 2,5057%
Γερμανία 10ετές: 3,034%
Γαλλία 10ετές: 3,693%
Ελλάδα 10ετές: 3,809%

Παράλληλα, ο χρυσός διατηρείται άνω των $4.580 και το ασήμι κινείται άνω των $74, εμφανίζοντας ισχυρότερη δυναμική, με περιθώριο για εντονότερη κίνηση εφόσον διατηρηθούν τα πρόσφατα επίπεδα στήριξης.

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