ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Κέρδη στην «πρεμιέρα» Μαΐου – Ξεχώρισαν η Allwyn και η Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:55 - 04 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Κέρδη στην «πρεμιέρα» Μαΐου – Ξεχώρισαν η Allwyn και η Metlen

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με το δεξί το ξεκίνημα στο Euronext Athens για τον Μάιο, με τον ΓΔ να κινείται έως τις 2223 μονάδες (+1,6%) πάντα σε θετικό έδαφος και να κλείνει τελικά στις 2208 +0,75% , με τον τζίρο και πάλι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο του πρώτου τριμήνου (σήμερα 200 εκ., μέσο όρο τριμήνου στα 350 εκ.).    

Σημαντική η αντίδραση της ALWN +5,7%, όπως και οι βοήθειες από METLEN +2.3%, MOH +1,8% και όμιλος Viohalco με ΒΙΟ +4,9%, ΕΛΧΑ +1,5%, CENER +2.9%.

Ήπια ανοδικά οι τράπεζες (ΔΤΡ +0,09%) με ΠΕΙΡ +0,9% έχοντας εκ νέου την συμπαράσταση της UBS η οποία σε έκθεσή της δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 11,20 ευρώ, ΕΤΕ +0,6%, ΑΛΦΑ +1,1%.

Κέρδη και για τα ΕΛΠΕ +2,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,5%, ΤΙΤΑΝ +0,6%, υψηλοί τζίροι ξανά στην ΔΕΗ +0,9% εν αναμονή των εγκρίσεων της μεγάλης ΑΜΚ των 4 δις αλλά και των όρων της αύξησης.

Απώλειες για την ΕΥΡΩΒ -2%, ΜΠΕΛΑ -1,9%, ΕΥΔΑΠ -1,3%, ΣΑΡ -0,6% και AΡΑΙΓ -1,3%.

Μεικτές τάσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΕΛΛΑΚΤΩΡ +3,3%, INTEK +2.4%, ACAG +2,8%, ΑΒΑΞ +3,9%, ΦΡΛΚ +1,5%, υποχώρηση σε ΛΑΒΙ -1,3%, ΚΡΙ -1,2%, ΚΟΥΕΣ -0,7%.

Χαμηλότερα η ΑΕΜ -1,1% στην χαμηλή μετά την ανακοίνωση – βελτιωμένων πάντως – αποτελεσμάτων έτους, καλύτερη εικόνα σε ΦΑΙΣ +2,1%, ΜΠΡΙΚ +2,9%, ΙΝΛΙΦ +0,9%, ΠΑΠ +3,4%.

Χαμηλότερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία, υψηλότερα ξανά το πετρέλαιο εν μέσω ειδήσεων/φημών για επανέναρξη της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με τους επενδυτές να δείχνουν διακριτική αποστασιοποίηση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 21:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 16:30

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ