Χρηματιστήριο: Κέρδη στην «πρεμιέρα» Μαΐου – Ξεχώρισαν η Allwyn και η Metlen

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Με το δεξί το ξεκίνημα στο Euronext Athens για τον Μάιο, με τον ΓΔ να κινείται έως τις 2223 μονάδες (+1,6%) πάντα σε θετικό έδαφος και να κλείνει τελικά στις 2208 +0,75% , με τον τζίρο και πάλι χαμηλότερα από τον αντίστοιχο του πρώτου τριμήνου (σήμερα 200 εκ., μέσο όρο τριμήνου στα 350 εκ.).

Σημαντική η αντίδραση της ALWN +5,7%, όπως και οι βοήθειες από METLEN +2.3%, MOH +1,8% και όμιλος Viohalco με ΒΙΟ +4,9%, ΕΛΧΑ +1,5%, CENER +2.9%.

Ήπια ανοδικά οι τράπεζες (ΔΤΡ +0,09%) με ΠΕΙΡ +0,9% έχοντας εκ νέου την συμπαράσταση της UBS η οποία σε έκθεσή της δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 11,20 ευρώ, ΕΤΕ +0,6%, ΑΛΦΑ +1,1%.

Κέρδη και για τα ΕΛΠΕ +2,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,5%, ΤΙΤΑΝ +0,6%, υψηλοί τζίροι ξανά στην ΔΕΗ +0,9% εν αναμονή των εγκρίσεων της μεγάλης ΑΜΚ των 4 δις αλλά και των όρων της αύξησης.

Απώλειες για την ΕΥΡΩΒ -2%, ΜΠΕΛΑ -1,9%, ΕΥΔΑΠ -1,3%, ΣΑΡ -0,6% και AΡΑΙΓ -1,3%.

Μεικτές τάσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΕΛΛΑΚΤΩΡ +3,3%, INTEK +2.4%, ACAG +2,8%, ΑΒΑΞ +3,9%, ΦΡΛΚ +1,5%, υποχώρηση σε ΛΑΒΙ -1,3%, ΚΡΙ -1,2%, ΚΟΥΕΣ -0,7%.

Χαμηλότερα η ΑΕΜ -1,1% στην χαμηλή μετά την ανακοίνωση – βελτιωμένων πάντως – αποτελεσμάτων έτους, καλύτερη εικόνα σε ΦΑΙΣ +2,1%, ΜΠΡΙΚ +2,9%, ΙΝΛΙΦ +0,9%, ΠΑΠ +3,4%.

Χαμηλότερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ιδιαίτερα σε Ισπανία και Γαλλία, υψηλότερα ξανά το πετρέλαιο εν μέσω ειδήσεων/φημών για επανέναρξη της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με τους επενδυτές να δείχνουν διακριτική αποστασιοποίηση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης