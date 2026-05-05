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Δεύτερη σερί άνοδος στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες
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17:50 - 05 Μάι 2026

Δεύτερη σερί άνοδος στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στον Μάιο, με τον ΓΔ να κρατάει στο ξεκίνημα την μηνιαία στήριξη (χαμηλό ΓΔ 2199) και να κινείται ανοδικά για το μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης, με το κλείσιμο στις 2229 μονάδες +1.1% με τον γνωστό χαμηλότερο τζίρου του τελευταίου διμήνου στα 222 εκατ. ευρώ.

Με τραπεζικά καύσιμα η άνοδος με τον ΔΤΡ +1.9% και αρκετές μετοχές του κλάδου με υψηλότερα κέρδη του +1% (ενδεικτικά ΑΛΦΑ +1,7%, ΕΤΕ +2.8%, ΕΥΡΩΒ +1,2, BOCHGR +1.9%%) ενώ για άλλη μια συνεδρίαση ξεχώρισαν θετικά τόσο η ALWN +1.5% όσο και η METLEN +1.8% η οποία δείχνει να κρατάει την κρίσιμη στήριξη των 35,70 και να αναμένει καλύτερες μέρες από την έως τώρα πορεία της μέσα στο 2026 (απόδοση έτους -18%).

Αντίστοιχη εικόνα και στις μετοχές του ομίλου Viohalco (ΕΛΧΑ +7.7%, ΒΙΟ +1.2%), θετικό κλείσιμο και σε ΕΛΠΕ +1,3% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,2%.

Υποχώρηση είχαμε μόλις σε 2 μετοχές του FTSE (AKTR & MOH) , μικρή άνοδος και για την ΕΕΕ +0,2% παρά την θετική έκθεση της Eurobank Equities και μάλιστα με σύσταση αγοράς από διακράτηση και τιμή στόχο στα 59,50 ευρώ.

Χωρίς ρυθμό η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,1%) με την CREDIA +5,9% να ξεχωρίζει ανοδικά όπως και η ΙΝΤΕΚ +1% μετά και τις πληροφορίες για σκέψεις εισαγωγής των Αττικά Πολυκαταστήματα στο EA , ΦΡΛΚ +3%, ΚΡΙ +3,1%, ενώ πτωτικό κλείσιμο είχαμε για τις περισσότερες μετοχές του δείκτη με BYLOT -0,4%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -0,5%, ΑCAG -1.2%, ΑΔΜΗΕ -0,9% ΠΡΟΦ -1,2% , ενώ ο ΑΒΑΞ απορρόφησε την πρωινή προσφορά τίτλων (χαμηλό 3,12) και έκλεισε με σημαντικά κέρδη +2,2%.

Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στην μικρή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +3,9%, ΥΚΝΟΤ +5,7%.

Συνολικά στην συνεδρίαση είχαμε σαφή υπεροχή των ανοδικών (86 έναντι 41) ενώ στον FTSE η αναλογία ήταν συντριπτική με σχέση 22/2.

Σε γενικότερο πλαίσιο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό ότι η αγορά εξακολουθεί και κινείται σε αγοραστική ζώνη (υψηλότερα των 2195 μονάδων) αλλά ο τζίρος δεν είναι τέτοιος που να πείθει για την μακρόπνοη πορεία του.

Παράλληλα και οι ευρωπαϊκές αγορές ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους ουσιαστικά με μηδενικές αποδόσεις από την αρχή του χρόνου (DAX -1% έως χθες ) με τους επενδυτές να ενσωματώνουν σταδιακά στις αποτιμήσεις των μετοχών τις υψηλές τιμές πετρελαίου (άνω των 100 $) αλλά να μην συμμερίζονται τις ανησυχίες για παρατεταμένο κλείσιμο της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ και το πιθανό επακόλουθο της ανεπάρκειας καυσίμων στις παγκόσμιες αγορές.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 17:57
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