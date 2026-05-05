Ράλι στην Wall Street με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά κέρδη των εταιρειών

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε σειρά θετικών αποτελεσμάτων εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 7.259,22 μονάδες και κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,03% στις 25.326,126 μονάδες και επίσης έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 356 μονάδες ή 0,73% κλείνοντας στις 49.298,25 μονάδες.
Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρά τις νέες εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία «διατηρείται», προσθέτοντας ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία και αντιτορπιλικά έχουν ήδη διέλθει με ασφάλεια από το στενό.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ θα «καθοδηγήσουν» πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή.
Σημαντική ώθηση στις αγορές έδωσαν επίσης τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα. Η DuPont de Nemours σημείωσε άνοδο 8% στη μετοχή της μετά από καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα πρώτου τριμήνου σε έσοδα και κέρδη. Παράλληλα, η Anheuser-Busch InBev ενισχύθηκε επίσης κατά 8% χάρη στα θετικά οικονομικά της αποτελέσματα.
Αντίθετα, η Palantir Technologies υποχώρησε περίπου 7%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και αύξησε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.
Μέχρι στιγμής, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.
Πετρέλαιο: Σημαντική υποχώρηση κατά 4% στις τιμές
Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν συνολικά, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές. Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 3,9% στα 102,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,99% και διαμορφώθηκε στα 109,87 δολάρια.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ισχυρή εικόνα των εταιρικών κερδών, σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι ΗΠΑ και Ιράν επιδιώκουν αποκλιμάκωση, έχει ενισχύσει το ράλι των αγορών. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι μια σημαντική μεταβολή στην ένταση ή μια απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα.