Άνοιξε η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ μετά τις πρόσφατες ΑΜΚ

Σε νέα υψηλά 17 ετών έκλεισε η αγορά την Παρασκευή με τον ΓΔ στις 2475 μονάδες καταγράφοντας εβδομαδιαία απόδοση +2,2% και ανεβάζοντας την μηνιαία στο +4,4%.

Δύο οι βασικές αιτίες της νέας ανοδικής κίνησης της αγοράς, με κυριότερη την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για 60ήμερη εκεχειρία αρχικά , διάστημα στο οποίο θα λυθούν (;) και τα όποια ουσιαστικότερα ζητήματα που παραμένουν στην Μέση Ανατολή (θέση Ισραήλ, καθεστώς Λιβάνου, ελεύθερη ή μη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ κα).

Η άλλη - και αμιγώς χρηματιστηριακή - αιτία των νέων πολυετών υψηλών για τον ΓΔ είχε να κάνει με την εξαιρετικά επιτυχημένη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ αυτή την φορά όπου συγκέντρωσε προσφορές 3,5 δις € από διεθνείς (2,8 δις) και εγχώριους (700 εκ.) επενδυτές και μάλιστα με τιμή διάθεσης (4,05€) σημαντικά υψηλότερα της μέσης τιμής του Μαΐου (+30%).

Η συγκεκριμένη επιτυχία έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης ΑΜΚ της ΔΕΗ όπου επίσης είχε συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον (προσφορές 18 δις € για αντληθέν ποσό 4,5 δις) αλλά και χρηματιστηριακά κέρδη για τους επενδυτές που την εμπιστεύτηκαν (+20% από την τιμή της ΑΜΚ).

Η διεθνοποίηση της αγοράς, η δημοσιονομική υπεροχή έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, η υπερβάλλουσα ρευστότητα, τα επιχειρηματικά κέρδη και πλάνα και προφανώς το βελτιωμένο γεωπολιτικό περιβάλλον έχουν δώσει άλλη διάσταση στο εγχώριο χρηματιστηριακό σκηνικό με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες εισηγμένες να τρέχουν να εκμεταλλευτούν την συγκυρία είτε με εκδόσεις ομολόγων είτε και με αυξήσεις κεφαλαίων με μετοχές.

Το τελευταίο φαίνεται να ακολουθεί και η διοίκηση της ΕΛΧΑ συγκαλώντας ΕΓΣ για τις αρχές Ιουλίου για να εγκρίνει ΑΜΚ 250 εκ. € με αντίστοιχο πλαίσιο που ακολουθήθηκε και στις ΑΜΚ των ΔΕΗ & ΑΔΜΗΕ (book building, παραίτηση παλαιών μετόχων, δύο βιβλία κλπ), με την αγορά να τρέχει να προεξοφλήσει την επιτυχία και της συγκεκριμένης ΑΜΚ με το εντυπωσιακό +14% της Παρασκευής!

Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει αν το παραπάνω παράδειγμα ακολουθήσουν και άλλες εταιρίες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν ήδη ανακοινώσει μεγαλεπήβολα επενδυτικά πλάνα.

Εκτός όμως των εταιριών του ομίλου Viohalco και των εταιριών υποδομών που σηκώνουν με χαρακτηριστική ευκολία δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν τα πολυετή τους σχέδια, σημαντική παραμένει και η συνεισφορά του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +24% από την αρχή του έτους) που εκτός της λειτουργικής κερδοφορίας επωφελείται και από τις αυξήσεις των επιτοκίων του € που ξεκίνησε η ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσης θετικό στοιχείο της εβδομάδας που πέρασε η εξαιρετική πορεία των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +4%) με κάποιες να ξεχωρίζουν (ΚΡΙ, BYLOT, ΑΒΑΞ κα) και να δείχνουν ότι υπάρχει ζωή και εκτός FTSE.

Παρά το σαββατιάτικο πισωγύρισμα με το κλείσιμο ξανά των στενών από το Ιράν λόγω της κλιμάκωσης στον Λίβανο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αποσυμπίεσε τις τιμές των καυσίμων (πετρέλαιο, ΦΑ, κα) και οδήγησε οίκους και οργανισμούς σε βελτιωμένες εκτιμήσεις ανάπτυξης όπως της ΤτΕ που έτρεξε να επαναφέρει την πρόβλεψη για το ΑΕΠ της χώρας στο 2% για το 2026 και στο 2,1% για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση το momentum στο Euronext Athens είναι καθαρά ανοδικό με τον ΓΔ να έχει βάλει πλώρη για τις 2570 μονάδες που με βάση τα pivot points είναι η τελευταία ετήσια αντίσταση, ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στην αγορά και μέσα από την συμμετοχή τους στις πρόσφατες ΑΜΚ.