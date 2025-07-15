Σε φάση «διόρθωσης» τα κρυπτονομίσματα μετά το ιστορικό υψηλό του Bitcoin

Μετά από αρκετές συνεχόμενες ημέρες σχεδόν συνεχών κερδών και μια ανοδική πορεία 15.000 δολαρίων, το Βitcoin βρίσκεται πλέον σε φάση «διόρθωσης», έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου έξι χιλιάρικα από το ιστορικό υψηλό της Δευτέρας (14/7).

Τα altcoins ακολούθησαν το παράδειγμά τους, με σημαντική πτώση τιμών.

Κοντά στη ζώνη των 117.000 δολαρίων το Bitcoin

Τι εβδομάδα ήταν αυτή στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Λιγότερο από επτά ημέρες πριν, η τιμή του bitcoin είχε κολλήσει μεταξύ 105.000 και 110.000 δολαρίων με ελάχιστες έως καθόλου διακυμάνσεις και έλλειψη σαφούς μελλοντικής κατεύθυνσης. Ωστόσο, το τοπίο άλλαξε γρήγορα το βράδυ της Τετάρτης (9/7), όταν το BTC άντλησε πάνω από το ανώτερο όριο και χτύπησε ένα νέο ιστορικό υψηλό στα 112.000 δολάρια.

Τα κέρδη συνεχίστηκαν και τις επόμενες δύο ημέρες και τo BTC έφτασε στην κορυφή της σχεδόν στα 119.000 δολάρια την Παρασκευή (11/7). Το Σαββατοκύριακο κύλησε ως επί το πλείστον με ήπιες διακυμάνσεις, με το BTC να βρίσκεται μερικά χιλιάρικα κάτω από το ρεκόρ της.

Οι ταύροι πέρασαν ξανά στην επίθεση το βράδυ της Κυριακής και κυρίως τη Δευτέρα, όταν ξεπέρασε τα 120.000 δολάρια και χτύπησε ένα νέο ρεκόρ λίγο πάνω από τα 123.000 δολάρια. Επομένως, το κρυπτονόμισμα κατόρθωσε να προσθέσει περίπου 15.000 δολάρια σε περίπου πέντε ημέρες, και εδώ είναι μερικοί από τους πιθανούς λόγους πίσω από αυτή την εντυπωσιακή πορεία

Δεν έλειψαν ωστόσο τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια. Επιπλέον, ο Τραμπ έδωσε στη Ρωσία προθεσμία 50 ημερών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία, και η BTC άρχισε να χάνει έδαφος.

Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 2,320 τρισεκατομμύρια δολάρια στην CG και η κυριαρχία του έναντι των alts είναι στο 62,1%.

Τα altcoins βρίσκονται επίσης σε υποχώρηση, μετά τα κέρδη που σημείωσαν κι εκείνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Η αθροιστική κεφαλαιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης έχει μειωθεί κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χθεσινή κορύφωση σε κάτω από 3,750 τρισεκατομμύρια δολάρια στην CG.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (15/7) το Bitcoin υποχωρεί κατά 3,98% στα 116.988,41 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κινείται πτωτικά κατά 2,94% στα 2.974,59 δολάρια, το XRP σημειώνει απώλειες 2,97% στα 2,91 δολάρια και το Solana καταγράφει ζημιές 4,73% στα 159,52 δολάρια

Τέλος, το Bitcoin Cash κυμαίνεται στα 487 δολάρια με απώλειες 5,48%, το Litecoin κινείται καθοδικά κατά 5,02% στα 92,97 δολάρια, το Polkadot σημειώνει ζημιές 5,92% στα 3,89 δολάρια και το TRUMP βρίσκεται στα 9,15 δολάρια, αποδυναμωμένο κατά 5,88%.