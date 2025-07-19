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Ράλι Bitcoin με «σπόνσορα» τον Τραμπ – Νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα;
Νομίσματα
20:00 - 19 Ιουλ 2025

Ράλι Bitcoin με «σπόνσορα» τον Τραμπ – Νέα εποχή για τα κρυπτονομίσματα;

Reporter.gr Newsroom
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Τις τελευταίες ημέρες, το Bitcoin κατέγραψε ηχηρή άνοδο, πιάνοντας νέα ιστορικά υψηλά, καθώς έσπασε το φράγμα των 123.000 δολαρίων, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στη ζώνη 117–118 χιλ. δολαρίων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων εφτά ημερών, η τιμή κατέγραψε άνοδο περίπου 0,7 % ή +$870, ενώ τον τελευταίο μήνα πήρε «τα πάνω της» με άνοδο σχεδόν 13 % (+$13.500)

Οι διακυμάνσεις είναι ιδιαίτερα έντονες: από τα 98.000 δολάρια περίπου στα μέσα Ιουνίου, μέσα σε λίγες μέρες ανέβηκε στα 123.000 δολάρια, ένα ράλι που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 25 %, με ημερήσιες διακυμάνσεις έως και 4–5 %

Πλέον, ο ισχυρότερο κρυπτονόμισμα βρίσκεται σε διορθωτική φάση στη ζώνη των 118.000 δολαρίων, όμως η γενικότερη τάση παρουσιάζει μια ξεκάθαρη ανοδική κίνηση σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.

Ποιοι Παράγοντες τροφοδοτούν την Άνοδο

  1. Νομοθετική στήριξη στις ΗΠΑ
    Την Παρασκευή (18/7), ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τον «GENIUS Act» (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), τη πρώτη ουσιαστική ομοσπονδιακή νομοθεσία για ρυθμισμένη κυκλοφορία stablecoins, υποχρεώνοντας πλήρη διαφάνεια και δεξαμενή αποθεμάτων, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Διευκρινίζεται σε αυτό το σημείο, ότι τα stablecoins είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή αξία σε σχέση με ένα εξωτερικό περιουσιακό στοιχείο ή δείκτη – συνήθως κάποιο παραδοσιακό νόμισμα όπως το δολάριο ΗΠΑ (USD), το ευρώ ή και τον χρυσό.

  1. «Crypto Week» και συνοδευτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες
    Μαζί με τον GENIUS Act, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ πέρασε, επίσης, τον CLARITY Act (για σαφή κατηγοριοποίηση ψηφιακών assets) και τον Anti-CBDC Surveillance State Act (παγώνει κάθε προσπάθεια για ομοσπονδιακό ψηφιακό νόμισμα) . Ο Τραμπ προώθησε τις τρεις αυτές πρωτοβουλίες ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με τίτλο «Crypto Week»
  1. Προσωπικό συμφέρον και συγκρούσεις
    Ο Τραμπ, που λανσάρισε μάλιστα και δικά του crypto projects — το meme coin $TRUMP και το stablecoin USD1 — φαίνεται να ωφελείται έμμεσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, αφού οι νομοθεσίες διευκολύνουν τη λειτουργία της οικογένειάς του στον κλάδο.
  1. Στρατηγική κρατική απόκτηση Bitcoin
    Ήδη από τον Ιανουάριο 2025, μέσω του EO 14178, ο Τραμπ επέβαλε την απαγόρευση κεντρικών ψηφιακών νομισμάτων (CBDC) και ενεργοποίησε κυβερνητική ομάδα που μελετά τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων Bitcoin, ονόμασε και πέντε cryptocurrencies για το stockpile

Με αυτές του τις κινήσεις, ο Τραμπ ενισχύει ολοένα και περισσότερο την θεσμική εμπιστοσύνη στα κρυπτονομίσματα. Τράπεζες και θεσμικοί παίχτες απολαμβάνουν πλέον σαφέστερη δομή – οι διεθνείς μεγαθήρες όπως Citi, JP Morgan, Amazon και Walmart εξετάζουν δυνατότητες έκδοσης stablecoins.

Από την άλλη, δεν λείπουν και οι κριτικές φωνές. Δημοσιογράφοι και νομοθέτες όπως η Μαξίν Γουότερς και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν προειδοποιούν για κινδύνους νομιμοποίησης παράνομων ροών και διεύρυνσης επιρροής μεγάλων fintech χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Επιπλέον προκύπτει και το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Κριτικές φωνές εστιάζουν στο γεγονός ότι οι τροπολογίες που θα απαγόρευαν σε δημόσιους αξιωματούχους να επενδύουν σε stablecoins έχουν αποτύχει, αυξάνοντας ανησυχίες για κατάχρηση του πλαισίου από πολιτικούς παράγοντες για δικούς τους κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το Bitcoin

Η σταθερή θεσμική και υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για το Bitcoin, καθώς η νομοθετική σαφήνεια και η διαφαινόμενη αποδοχή από μεγάλα θεσμικά και κρατικά σώματα δίνουν ώθηση στο Bitcoin ως ψηφιακό «καταφύγιο με αξία». Επιπλέον αυξάνεται η ρευστότητα, από τη στιγμή που η εισροή κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές και εγχώριες στρατηγικές αγορές ενισχύουν τη ζήτηση.

Υπάρχει βέβαια κι ένας αστερίσκος: αν οι ανησυχίες για συγκρούσεις συμφερόντων και έλλειψη προστασίας επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να υπάρξει απότομη διορθωτική αντίδραση.

Συμπερασματικά, Τις τελευταίες μέρες το Bitcoin έχει μπει ξανά σε ανοδική τροχιά, με αυξήσεις άνω του 25 % από τα χαμηλά του Ιουνίου και κορυφές πέρα από τα $123 χιλ. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Τραμπ — ιδίως ο GENIUS Act — ενισχύουν τη θεσμική νομιμοποίηση ψηφιακών νομισμάτων και ευνοούν τη θεσμική εισροή. Παράλληλα, όμως, πυροδοτούν έντονες πολιτικές και ηθικές αντιπαραθέσεις για διαφάνεια, επίδραση συγκρούσεων συμφερόντων, και προστασία καταναλωτών.

Το Bitcoin δείχνει να κερδίζει από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση “crypto-friendly” πολιτική, αλλά το μέλλον του εξαρτάται από την ισορροπία νομοθετικής ρύθμισης, εμπιστοσύνης και δημοσίου συμφέροντος.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 20:07
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