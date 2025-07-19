Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο στη ΔΕΘ

Η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, με την κυβέρνηση να μην έχει καταφέρει, παρά τις εξαγγελίες της, να δώσει πειστική λύση στο ζήτημα, δεχόμενη τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο ελληνικός πληθωρισμός κυμάνθηκε σε ετήσια βάση στο 3,6%. Η ΕΛΣΤΑΤ είχε υπολογίσει τον πληθωρισμό για τον Ιούνιο μία εβδομάδα νωρίτερα στο 2,8%. Η διαφορά του 0,8% οφείλεται στη διαφορετική κοστολόγηση και μεθοδολογία των δύο αρχών. Ο δείκτης της ευρωπαϊκής αρχής δεν περιλαμβάνει κόστη που συνήθως διαφοροποιούνται μεταξύ των κρατών, όπως ιδιοκατοίκηση, δημόσιες χρεώσεις κτλ.

Η κυβέρνηση επιχειρηματολογούσε τα τελευταία χρόνια ότι ο πληθωρισμός οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, παραπέμποντας κατά κύριο λόγο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πλέον η συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη εξήγηση δεν φαίνεται να πείθει τους πολίτες, οι οποίοι θεωρούν, σύμφωνα με ευρήματα έρευνας της Protara την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Αντιπολιτευτικά πυρά λόγω των τιμών ενέργειας

Ιδιαίτερα έκδηλη είναι η ακρίβεια στον κλάδο της ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στον συγκεκριμένο τομέα ο πληθωρισμός βρέθηκε τον Ιούνιο στο 23,1%. Το συγκεκριμένο στοιχείο φρόντισε να αναδείξει το Σάββατο (19/7) με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια τοποθετήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικότερα, το ΠΑΣΟΚ μέσω του υπεύθυνου ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη αναφέρει:

«Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε από την Αθήνα, ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συμβάλει στη μείωση των τιμών ρεύματος. Μάλλον δεν γνωρίζει τη θέση της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναμασούν την ίδια δικαιολογία: ότι η ακρίβεια στο ρεύμα έρχεται «από έξω».

Αυτό το παραμύθι μπορεί να έπειθε κάποιους το 2022, αλλά το 2025 δεν ξεγελάει κανέναν. Η αλήθεια είναι μία και είναι σκληρή: οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο κυβερνητικών επιλογών.

Η κυβέρνηση αποδεικνύει με τις πράξεις της, ότι δεν την ενδιαφέρει η ανακούφιση των πολλών και των ευάλωτων νοικοκυριών. Αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει άμεσα μέτρα, όπως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της μετάβασης στα φθηνότερα, σταθερά «μπλε» τιμολόγια. Πρόταση που συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, για προστασία των καταναλωτών, την οποία η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει εναρμονίσει. Η απόρριψη της τροπολογίας μας στη Βουλή πριν δύο εβδομάδες ήταν η κυνική ομολογία της αδιαφορίας της.

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα και προκαλούν οργή: oι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου είναι ίδιες με πέρυσι.

Η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από πέρυσι.

Παρόλα αυτά, τα «πράσινα» τιμολόγια, στα οποία είναι εγκλωβισμένα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, παίρνουν φωτιά: από 15,5 λεπτά τον Ιούνιο, εκτοξεύτηκαν στα 17,3 λεπτά τον Ιούλιο και μαζί με πάγιο και ρυθμιζόμενες χρεώσεις το κόστος ξεπερνάει τα 25 λεπτά!

Την ίδια ώρα, προσφέρονται στην αγορά σταθερά «μπλε» τιμολόγια από πολλούς παρόχους (όχι όμως και από τη ΔΕΗ) με τιμές κάτω από 10 λεπτά, και μαζί με το πάγιο και τα ρυθμιζόμενα συνολικά κάτω από 20 λεπτά. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.

Αυτή η κυβερνητική εμμονή οδήγησε τον πληθωρισμό στο ρεύμα στο εξωφρενικό 23% τον Ιούνιο! Και αυτή η ακρίβεια στο ρεύμα δηλητηριάζει ολόκληρη την οικονομία. Από τον συνολικό πληθωρισμό του Ιουνίου που έφτασε το 2,8%, οι 0,6 ποσοστιαίες μονάδες οφείλονται αποκλειστικά στις αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος!

Για αυτό καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να σταματήσει να αδιαφορεί για το πρόβλημα των ακριβών τιμολογίων ρεύματος. Δεν έχουν άλλα περιθώρια. Ας αποδεχτούν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την άμεση ανακούφιση εκατομμυρίων νοικοκυριών. Εδώ, μάλιστα, δεν χρειάζεται η συνδρομή καμίας ευρωπαϊκής task force, μπορούν και μόνοι τους. Αν θέλουν».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε τα εξής:

«Στη χώρα μας η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η τιμή λιανικής αυξάνεται!

Μέσα στο Μάιο είδαμε αυξήσεις τιμών της τάξης του 3% και ακολουθούν αυξήσεις τον Ιούνιο της τάξης το 8-18% πάρα την μείωση της χονδρεμπορικής.

Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει κερδοσκοπία και οι πάροχοι βρίσκουν ευκαιρία εν μέσω θερινής ραστώνης (και επικοινωνιακής κυριαρχίας άλλου σκανδάλου…) να αυξήσουν κι άλλο τα κέρδη τους .

Καταγγέλλουμε αυτή την κατάσταση και καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει και να πατάξει την κερδοσκοπία, να φορολογήσει πραγματικά τα «ουρανοκατέβατα κέρδη» διοχετεύοντας τα όποια κονδύλια ανακτηθούν, στην ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ας μας πει κάτι γι αυτά ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του».

Το στοίχημα της ΔΕΘ και οι προβλέψεις της ΤτΕ

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση επενδύει σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα στήριξης αξίας €1,5 δισ. που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτά τα πρόσθετα μέτρα αποδειχθούν στην πράξη αποτελεσματικά ή αν θα τα «φάει» ο πληθωρισμός, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, αν η κυβέρνηση δεν βρει πιο «δημιουργικές» λύσεις για να ελέγξει το πληθωριστικό κύμα σε κομβικούς τομείς όπως η ενέργεια και η στέγαση ενδέχεται να ωθήσει περισσότερους ψηφοφόρους της προς άλλα κόμματα ή την αποχή, θέτοντας ουσιαστικά η ίδια τέλος στην προοπτική αυτοδυναμίας μετά το πέρας των εκλογών, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει το 2025 να κλείσει με πληθωρισμό 2,3%, αναμένοντας περαιτέρω υποχώρηση στο 2% το 2026, για να αυξηθεί εκ νέου ελαφρώς το 2027 στο 2,1%