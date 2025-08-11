Άγγιξε νέο υψηλό το Bitcoin - Μηνιαία αύξηση 44% για το Ethereum

Το Bitcoin σημείωσε σημαντική αύξηση της τιμής του τις τελευταίες 24 ώρες και δεν απέχει πολύ από το να φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό.

Το Bitcoin σημείωσε σταδιακή άνοδο της τιμής την περασμένη εβδομάδα, ακολουθούμενη από σημαντική άνοδο τις τελευταίες 24 ώρες, που μάλιστα κάποια στιγμή έφερε την τιμή του πάνω από τα 122.200 δολάρια.

Ένας πιθανός παράγοντας που προκάλεσε την τελευταία άνοδο είναι η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν. Το κύριο θέμα της συζήτησης αναμένεται να είναι η τελική ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν είναι ακόμα γνωστό εάν θα επιτευχθεί συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, σημαντικά οικονομικά γεγονότα, όπως η έκθεση CPI των ΗΠΑ για τον Ιούλιο (που θα δημοσιευθεί αύριο (12/8), ενδέχεται να προκαλέσουν επιπλέον μεταβλητότητα τις επόμενες ημέρες.

Το Bitcoin το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) βρίσκεται στα 120,550.87 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,90% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ανέβηκε στα 2,399 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins βρίσκεται στο 58,86%.

Μηνιαία αύξηση περίπου 44% για το Ethereum

Το Etheruem συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καθώς ξεπέρασε προσωρινά τα 4.300 δολάρια. Αυτό αντιπροσωπεύει μηνιαία αύξηση 44%, σημειώνοντας το υψηλότερο σημείο του από το Δεκέμβριο του 2021. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίησή του ξεπέρασε τα 520 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 4,203.99 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,59%.

Άλλα altcoins που σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις τιμών τις τελευταίες 24 ώρες περιλαμβάνουν τα LTC (4,5%), HYPE (3%), CRO (4,4%), ENA (8%) και άλλα. Μεταξύ των λίγων που σημείωσαν μικρές απώλειες είναι το PI του Pi Network, το Bittensor (TAO) και το Official Trump (TRUMP).

Ακόμα, το XRP ανεβαίνει κατά 1,37% στα 3.2237 δολάρια και το Solana σημειώνει απώλειες 0,16% και είναι στα 179,60 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει πτώση 1,03% και διαμορφώνεται στα 3,9490 δολάρια, το Cardano κινείται ανοδικά κατά 0,60% στα 0.7940 δολάρια και το Dogecoin υποχωρεί κατά 0,66% στα 0.2292 δολάρια.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έφτασε τα 4,075 τρισεκατομμύρια δολάρια.