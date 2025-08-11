Βαρύ κλίμα στην κηδεία της Λένας Σαμαρά - Συγκλόνισε ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά
Ειδήσεις
13:55 - 11 Αυγ 2025

Άκρως συγκινητικός ήταν ο επικήδειος που εκφώνησε ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της κόρης του, Λένας, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8).

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη έπειτα από επιληκτικό επεισόδιο και στη συνέχεια ανακοπή καρδιάς.

Η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά πραγματοποιήθηκε σε πολύ βαρύ κλίμα τη Δευτέρα. Μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Παύλος Μαρινάκης, η Νίκη Κεραμέως, η Δόμνα Μηχαηλίδου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νίκος Ρωμανός, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Βασίλης Γιόγιακας, η Λίνα Μενδώνη, ο Θάνος Πλεύρης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Χάρης Δούκας και πολλοί ακόμα.

Αν και συγκλονισμένος από την απώλεια, ο Αντώνης Σαμαράς, βρήκε τη δύναμη να αποχαιρετήσει την κόρη του με έναν άκρως συγκινητικό επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά την εξόδιο ακολουθία.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο «σ’ αγαπώ» το δικό της. Δίπλα στο «να προσέχεις μπαμπά» το δικό της. Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς» πρόσθεσε ακόμα ο Αντώνης Σαμαράς.

«Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια» είπε κλείνοντας ο πρώην πρωθυπουργός για την αδικοχαμένη κόρη του.

