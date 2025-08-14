Μπορεί το ράλι του Ether να φτάσει στα 16.000 δολάρια; Τι εκτιμούν αναλυτές

Ενώ τα περισσότερα κρυπτονομίσματα έχουν αρχίσει να υποχωρούν μετά το ράλι του Ιουλίου, το Ether ETH συνεχίζει να ανεβαίνει. Έχοντας ξεπεράσει το υψηλό του Δεκεμβρίου 2024, το ETH διαπραγματεύεται τώρα περίπου στα 4.650 δολάρια - μόλις 4% κάτω από το ιστορικό υψηλό του - και ο ενθουσιασμός στην αγορά κρυπτονομισμάτων αυξάνεται. Αυτή η αισιοδοξία έχει έναν σαφή κινητήριο μοχλό: ένα πρωτοφανές κύμα εταιρικών και θεσμικών αγορών. Ωστόσο, με περισσότερους κατόχους να έχουν κέρδη, ο κίνδυνος μιας βραχυπρόθεσμης διόρθωσης δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Στις 11 Αυγούστου, η εταιρεία εξόρυξης Bitcoin, Bitmine Immersion (BMNR) έγινε η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία που κατείχε πάνω από ένα εκατομμύριο ETH — αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Tom Lee, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bitmine, χαρακτήρισε το ETH ως τη «μεγαλύτερη μακροοικονομική συναλλαγή της επόμενης δεκαετίας» και έθεσε τιμή-στόχο τα 16.000 δολάρια σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNBC.

Επίσης, η εταιρεία μάρκετινγκ online performance marketing Sharplink συγκέντρωσε 900 εκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τη θέση της σε ETH. Στις 9 Αυγούστου, το World Liberty Fund του Donald Trump ανακοίνωσε σχέδια για αγορά 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε altcoins, με το ether να έχει την πρωτοκαθεδρία με ποσοστό 87%.

Η λίστα των μεγάλων αγοραστών ETH περιλαμβάνει πλέον εισηγμένες εταιρείες, DAO, ιδρύματα, ακόμη και την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Το ETH δεν είναι πλέον απλώς ένα DeFi-native περιουσιακό στοιχείο — εμφανίζεται σε εταιρικούς ισολογισμούς και πολιτικά ομόλογα.

Υπερθέρμανση του Ethereum;

Η αγορά αν και ανοδική, ενέχει βέβαια και κινδύνους. Πολλοί βραχυπρόθεσμοι traders κλειδώνουν τα κέρδη στα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πτωτικό από μόνο του - τα υγιή ράλι βλέπουν πάντα κάποιες πωλήσεις - αλλά εάν η ζήτηση επιβραδυνθεί, η πίεση πωλήσεων θα μπορούσε να σταματήσει τη δυναμική ή ακόμα και να οδηγήσει την τιμή του ETH προς τα κάτω.

Επίσης, το ανοιχτό ενδιαφέρον για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ETH βρίσκεται στο ιστορικό υψηλό των σχεδόν 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Coinglass. Σε μια τόσο γεμάτη αγορά, μια απότομη κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αναταραχές: μια σύντομη συμπίεση ή διαδοχικές ρευστοποιήσεις.

Εάν οι ροές των ETF επιβραδυνθούν ή οι αγορές ομολόγων είναι εμπροσθοβαρείς, η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 3.500-4.000 δολάρια.

Συμπερασματικά, το Ethereum βρίσκεται εν μέσω μιας διαρθρωτικής μετατόπισης. Αυτή η άνοδος είναι λιγότερο ευφορική από το 2021, αλλά οι ροές είναι πιο στρατηγικές, οι κάτοχοι πιο υπομονετικοί και η κεφαλαιακή βάση πολύ βαθύτερη.