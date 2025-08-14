Πάνω από 100.000 καμένα στρέμματα σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα γης.
Με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές συνεχίστηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της Τετάρτης με μεγάλη ένταση, ο τελικός απολογισμός θα είναι ακόμα χειρότερος.
Η ανάλυση του meteo δείχνει πάντως πως κάηκαν:
42.466 στρέμματα στη Χίο,
22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,
26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και
9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.