Πάνω από 100.000 καμένα στρέμματα σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ομάδα του meteo επεξεργάστηκε εικόνες που συλλέχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αξιολογώντας τις ζημιές και τον απολογισμό των καμένων εκτάσεων στις πληγείσες περιοχές, που είναι αποκαρδιωτικός.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα γης.

Με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές συνεχίστηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της Τετάρτης με μεγάλη ένταση, ο τελικός απολογισμός θα είναι ακόμα χειρότερος.

Η ανάλυση του meteo δείχνει πάντως πως κάηκαν:

42.466 στρέμματα στη Χίο,

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.