Τράπεζες: Ενδιάμεσα μερίσματα «μαμούθ» αξίας €640 εκατ. – Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2025

Σε τροχιά ιστορικής κερδοφορίας κινούνται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες για το 2025, με στόχο την επίτευξη συνολικών καθαρών κερδών στα 4,7 δισ. ευρώ και διανομή μερισμάτων που θα αγγίξουν τα 2,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 600 εκατ. σε ετήσια βάση.

Ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις για την καταβολή ενδιάμεσων μερισμάτων συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, αντιπροσωπεύοντας το 10-20% των ετήσιων κερδών.

Alpha Bank

Η Alpha Bank στοχεύει καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη καταγράψει 460 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο και ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα 111 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα επιδιώκει ετήσια αύξηση του συνολικού μερίσματος άνω του 50%.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Πειραιώς στοχεύει σε κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, με ήδη 576 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο και ενδιάμεσο μέρισμα 100 εκατ. ευρώ. Το συνολικό μέρισμα αναμένεται αυξημένο κατά 50%.

Eurobank

Η Eurobank προηγείται σε κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο, με 711 εκατ. ευρώ, και έχει ανακοινώσει ενδιάμεσο μέρισμα 170 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι καθαρά κέρδη 1,4 δισ. ευρώ και αύξηση της διανομής μερίσματος άνω του 50%.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική έχει βάλει πλώρη για καθαρά κέρδη αξίας 1,3 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη επιτύχει 701 εκατ. το πρώτο εξάμηνο. Ξεχωρίζει για το μεγαλύτερο ενδιάμεσο μέρισμα, ύψους 260 εκατ. ευρώ, ενώ στοχεύει σε ετήσια αύξηση του συνολικού μερίσματος κατά 60%.

Με αυτά τα δεδομένα, το 2025 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ανταμοιβής των μετόχων.