ΕΛΣΤΑΤ Ετήσια μείωση 4,7% στις τιμές εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο
Οικονομία
12:28 - 14 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσια μείωση 4,7% στις τιμές εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 4,7% έναντι αύξησης 4,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την Πέμπτη (14/8). 

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 6,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται: Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,7% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

pinakas_1_elstat_e212b.JPG

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,7%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, οφείλεται:

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης.

pinakas_2_elstat_1f21e.JPG

