Bitcoin: Τρεις διαδρομές, ένα αποτέλεσμα – Κυριαρχία έναντι altcoins

Η ροή κεφαλαίων μετατοπίζεται ραγδαία από το Bitcoin προς το Ethereum, με τις «φάλαινες» να ρευστοποιούν BTC για να αγοράσουν ETH, ενώ οι εισροές σε ETFs του Ethereum ξεπερνούν αυτές του Bitcoin. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτή η τάση μπορεί να αποδειχθεί βραχύβια.

Νέα δεδομένα δείχνουν πως η εικόνα μπορεί σύντομα να αλλάξει, όπως αναφέρει το cryptopotato.

Η τελική περιστροφή προς το Bitcoin

Ο Benjamin Cowen, ιδρυτής της IntoTheCryptoverse, υποστηρίζει ότι η κυριαρχία του Bitcoin ετοιμάζεται να ενισχύει, ανεξάρτητα από την πορεία της τιμής του βραχυπρόθεσμα.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Χ, παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια – όλα ευνοϊκά για την άνοδο του BTC:

Σενάριο Ανόδου: Αν το Bitcoin κρατήσει τον απλό κινητό μέσο όρο 20 εβδομάδων (20W SMA) και κινηθεί ανοδικά, θα οδηγήσει την αγορά προς τα πάνω, όπως το 2017. Σε αυτή την περίπτωση, η ροή κεφαλαίων θα γυρίσει από τα altcoins πίσω στο Bitcoin. Υπενθυμίζεται ότι το 20W SMA θεωρείται “κατώφλι” που ξεχωρίζει την ανοδική από την καθοδική φάση στο μεσο-μακροπρόθεσμο trend του Bitcoin. Αν είναι άνω του 20 η τάση είναι ανοδική, διαφορετικά είναι διορθωτική.

Αν το Bitcoin κρατήσει τον απλό κινητό μέσο όρο 20 εβδομάδων (20W SMA) και κινηθεί ανοδικά, θα οδηγήσει την αγορά προς τα πάνω, όπως το 2017. Σε αυτή την περίπτωση, η ροή κεφαλαίων θα γυρίσει από τα altcoins πίσω στο Bitcoin. Υπενθυμίζεται ότι το 20W SMA θεωρείται “κατώφλι” που ξεχωρίζει την ανοδική από την καθοδική φάση στο μεσο-μακροπρόθεσμο trend του Bitcoin. Αν είναι άνω του 20 η τάση είναι ανοδική, διαφορετικά είναι διορθωτική. Σενάριο Πτώσης: Αν αποτύχει να διατηρήσει το 20W SMA και κινηθεί προς το 50W SMA, όπως συνέβη το γ’ τρίμηνο του 2024 και το α’ του 2025, τα altcoins θα δεχθούν δυσανάλογα μεγαλύτερες απώλειες, ενισχύοντας την κυριαρχία του Bitcoin.

Αν αποτύχει να διατηρήσει το 20W SMA και κινηθεί προς το 50W SMA, όπως συνέβη το γ’ τρίμηνο του 2024 και το α’ του 2025, τα altcoins θα δεχθούν δυσανάλογα μεγαλύτερες απώλειες, ενισχύοντας την κυριαρχία του Bitcoin. Σενάριο Πλάγιας Κίνησης: Αν το Bitcoin συσσωρεύσει γύρω από τον 20W SMA για παρατεταμένο διάστημα, όπως το 2020, τα altcoins τείνουν να χάνουν αξία σταδιακά έναντι του BTC, οδηγώντας και πάλι σε άνοδο της κυριαρχίας του.

Το βασικό μήνυμα του Cowen: είτε το Bitcoin ανέβει, είτε πέσει, είτε κινηθεί πλαγίως, τα altcoins βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θέτει τα θεμέλια για την «τελική περιστροφή» κεφαλαίων προς το Bitcoin σε αυτόν τον κύκλο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως το περιουσιακό στοιχείο που τελικά θα κυριαρχήσει.

Το “Melt-Up” του Bitcoin φορτώνει

Πέρα από την κυριαρχία, και οι εποχικοί παράγοντες βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο Σεπτέμβριος έχει παραδοσιακά αποδειχθεί δύσκολος μήνας για το Bitcoin, με αρνητικό κλείσιμο στις 8 από τις τελευταίες 12 χρονιές. Παρ’ όλα αυτά, ο trader με το ψευδώνυμο Axel Bitblaze θεωρεί ότι φέτος μπορεί να σπάσει το μοτίβο.

Όπως τόνισε, οι δομικοί «άνεμοι ούριοι» είναι διαφορετικοί: τα Bitcoin ETFs απορροφούν συνεχώς προσφορά, επίκεινται μειώσεις επιτοκίων, ενώ οι συνθήκες ρευστότητας διεθνώς βελτιώνονται. Αυτά μπορεί να λειτουργήσουν ως «μαξιλάρι» απέναντι στην παραδοσιακή αδυναμία του Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος αναγνωρίζει την πιθανότητα μιας αρχικής διόρθωσης ή συσσώρευσης, αλλά τη βλέπει ως ευκαιρία και όχι ως κατάρρευση. Κάνοντας αναδρομή στο 2017, εκτιμά ότι η μεγάλη κίνηση ίσως ξεκινήσει μετά τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ισχυρό ράλι στο δ’ τρίμηνο. Ιστορικά, το Q4 είναι η πιο ανοδική περίοδος για το Bitcoin – κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το «κόκκινο Σεπτέμβριο» να μετατραπεί σε μια εκρηκτική ανοδική φάση, ένα πραγματικό melt-up (δηλαδή αιφνίδια εκρηκτική άνοδο στις τιμές).