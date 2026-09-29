ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα
Επιχειρήσεις
08:38 - 29 Σεπ 2026

Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Κυκλική Οικονομία περνά πλέον από τη θεωρία στην επιχειρηματική πράξη. Νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον σχεδιασμό προϊόντων, τις συσκευασίες, την επισκευή και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας από τις προμήθειες και την παραγωγή έως το packaging και τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάβαση αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Σήμερα, περίπου 12% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ενώ η Ευρώπη έχει θέσει στόχο σημαντικής αύξησης της κυκλικής χρήσης υλικών έως το 2030.

Παράλληλα, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις επιταχύνουν τις αλλαγές.

Το Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), το Digital Product Passport, το Right to Repair και το νέο πλαίσιο για Packaging and Packaging Waste (PPWR) εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις για ανθεκτικότητα, επισκευασιμότητα, ανακυκλωσιμότητα και χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Ειδικά στις συσκευασίες, όπου κατευθύνεται περίπου το 40% των πλαστικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, η πίεση για νέα υλικά, καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερη επαναχρησιμοποίηση γίνεται ακόμη εντονότερη.

Οι αλλαγές αυτές δείχνουν ότι η Κυκλική Οικονομία δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντικό θέμα. Συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, το κόστος πρώτων υλών, τον σχεδιασμό προϊόντων, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη συμμόρφωση και την καινοτομία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επαγγελματική πιστοποίηση στην Κυκλική Οικονομία από το CSE

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της Κυκλικής Οικονομίας και της ενίσχυσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο κυκλικά μοντέλα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο πιστοποιημένο επαγγελματικό πρόγραμμα Certified Circular Economy Professional 2026.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2026, με φυσική παρουσία, και έχει συνολική διάρκεια 16 ωρών.

Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ESG Stories και DailyFax και απευθύνεται σε στελέχη και επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν πρακτική γνώση και εργαλεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών Κυκλικής Οικονομίας.

Από τη θεωρία στην εφαρμογή

Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν μεταξύ άλλων:

  • το 9R Framework και τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας,
  • τις νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις,
  • το circular design και το circular packaging,
  • τη σύνδεση της Κυκλικής Οικονομίας με το carbon management και τη μείωση αποβλήτων,
  • επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών,
  • νέα επιχειρηματικά μοντέλα όπως leasing και Product-as-a-Service,
  • πρακτικές μεθοδολογίες για την εφαρμογή της κυκλικότητας στο εσωτερικό ενός οργανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε case studies και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν πώς διαφορετικοί οργανισμοί μετατρέπουν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές λύσεις.

Η Κυκλική Οικονομία αφορά πλέον περισσότερες λειτουργίες μέσα στην επιχείρηση

Η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία δεν αφορά μόνο τα sustainability ή environmental departments.

Αφορά επίσης στελέχη παραγωγής, προμηθειών, supply chain, R&D, product development, packaging, operations και στρατηγικής, καθώς οι αποφάσεις για τα υλικά, τη διάρκεια ζωής και τον σχεδιασμό ενός προϊόντος επηρεάζουν πλέον τόσο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα όσο και τη συμμόρφωσή του με τις νέες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ευρώπη ζητά περισσότερη ανακυκλωσιμότητα, επισκευασιμότητα, επαναχρησιμοποίηση και διαφάνεια ως προς τα υλικά, η γνώση της Κυκλικής Οικονομίας εξελίσσεται σταδιακά σε βασική επιχειρηματική δεξιότητα.

Πληροφορίες Προγράμματος

Certified Circular Economy Professional 2026
Ημερομηνίες: 5–6 Νοεμβρίου 2026
Ώρες: 09:30–17:30
Διάρκεια: 16 ώρες δια ζώσης
Διοργάνωση: Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Nova Trade in &amp; Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Nova Trade in & Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία

Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα
ΕΜΠΟΡΙΟ

Μασούτης: Μειώσεις τιμών σε 111 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας – Έως 28% στα νωπά κρέατα

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν
Οικονομία

Ακρίβεια: 1.740 προϊόντα με μειωμένες τιμές – Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν

Σε 1.740 κωδικούς οι μειώσεις τιμών με μέσο όρο στο 9,5% – Αναλυτικά τα προϊόντα (πίνακες)
Οικονομία

Σε 1.740 κωδικούς οι μειώσεις τιμών με μέσο όρο στο 9,5% – Αναλυτικά τα προϊόντα (πίνακες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/09/2026 - 11:03

Τασούλας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα στηρίζει την επανένωση της Κύπρου και την απαλλαγή από κατοχικά στρατεύματα

Πολιτική
29/09/2026 - 11:02

Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Κωνσταντινουπολιτών και του Πατριαρχείου

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:57

Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά: Έρευνες της ΕΛΑΣ - Αποκλεισμένη η οδός Σκουζέ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/09/2026 - 10:55

Το Snappi Fintech & AI Lab μετατρέπει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε χρηματοοικονομική καινοτομία

Πολιτική
29/09/2026 - 10:50

Πλεύρης: Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφών μεταναστών στην Αφρική

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:47

Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με τις εξαγωγές πετρελαίου σε υψηλό 11μήνου

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 10:40

Ευρωαγορές: Ομόλογα, πετρέλαιο και Ιράν κρατούν υπό πίεση τις μετοχές

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:35

Μπούρας (πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών): Δυσοίωνο το μέλλον των πανεπιστήμιων, αν δεν φέρουμε ξένους φοιτητές

Πολιτική
29/09/2026 - 10:34

Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση από την κυβέρνηση - Μείωση τώρα του ΕΦΚ στα καύσιμα

Ανεμοδείκτης
29/09/2026 - 10:31

Εδώ ο κόσμος χάνεται, η Ευρώπη αρμενίζει

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:21

ifo: Περιορισμένη η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δασμών κατά της Κίνας

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:18

«Καμπανάκι» Φαραντούρη για κίνδυνο απώλειας αγροτικών κονδυλίων – Ερώτηση στην Κομισιόν

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:15

Οι κυβερνήσεις ζητούν μέτρα, η Κομισιόν προτείνει περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 10:12

Κωτσόβολος: Επενδύσεις €17 εκατ., νέα concepts και στροφή στις ενεργειακές υπηρεσίες

Αναλύσεις
29/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Ειδήσεις
29/09/2026 - 10:08

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα για ληστεία και κλοπές με λεία €36.000

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
29/09/2026 - 10:03

Οι εμίρηδες της Συγγρού και οι κακομοίρηδες της Πάτρας

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:54

AVAX: Η Axia-Alpha ξεκινά κάλυψη με «Buy» – Στα €5,10 η τιμή-στόχος

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:50

Αυστραλία: Σε υψηλό 15ετίας τα επιτόκια μετά την αύξηση στο 4,6%

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:45

ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιστροφή στα κέρδη από το 2027 με «μοχλό» το franchise – Επενδύσεις και στόχοι

Ειδήσεις
29/09/2026 - 09:40

Παγώνη: Το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καρυστιανού απαγορεύεται

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
29/09/2026 - 09:39

Creta Farms: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA το 2025 – Στα €148,3 εκατ. ο τζίρος

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 09:29

UniCredit: Επιταχύνει για τον πλήρη έλεγχο της Commerzbank – Το πλάνο Ορσέλ

Πολιτική
29/09/2026 - 09:25

Γεραπετρίτης: Το καλώδιο ουδέποτε περνούσε από τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κανένας λόγος αναχάραξης

Χρηματιστήρια
29/09/2026 - 09:23

Ασιατικές αγορές: Sell-off σε Nikkei και Topix άνω του 1% με φόντο τα ομόλογα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/09/2026 - 09:20

Booking.com: Νέα δεδομένα για τις τιμές των ξενοδοχείων και τη μάχη των direct bookings

Οικονομία
29/09/2026 - 09:14

Παραγωγικό μοντέλο μετά την κρίση – Τι άλλαξε, τι έμεινε

Τεχνολογία
29/09/2026 - 08:49

Η OpenAI ακυρώνει την κυκλοφορία νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια

Ναυτιλία
29/09/2026 - 08:42

Επαμεινώνδας Εμπειρίκος: Στην κορυφή των ναυλώσεων VLCC με πάνω από 1 εκατ. δολάρια την ημέρα

Επιχειρήσεις
29/09/2026 - 08:38

Κυκλική Οικονομία: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες αλλάζουν προϊόντα, συσκευασίες και επιχειρηματικά μοντέλα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ