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Η τεχνητή νοημοσύνη «σκοτώνει» θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους πανεπιστημίων; «Όχι ακόμη», λέει νέα μελέτη
Ειδήσεις
07:35 - 29 Σεπ 2026

Η τεχνητή νοημοσύνη «σκοτώνει» θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους πανεπιστημίων; «Όχι ακόμη», λέει νέα μελέτη

Reporter.gr Newsroom

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Παρά τους φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στις προσλήψεις εργαζομένων, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί αύξηση της ανεργίας που να αποδίδεται σε αυτήν, σύμφωνα με νέα ερευνητική εργασία δύο καθηγητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).

Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των αποφοίτων πανεπιστημίου ηλικίας 22 έως 25 ετών ήταν 7,3% — υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αλλά εντός του φυσιολογικού εύρους διακύμανσης, σύμφωνα με τη μελέτη. Τα ποσοστά ανεργίας των αποφοίτων πανεπιστημίου τείνουν να αυξάνονται απότομα τον Ιούνιο και στη συνέχεια να μειώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι συγγραφείς της μελέτης δεν εντόπισαν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις ότι τα ποσοστά ανεργίας των πρόσφατων αποφοίτων αυξήθηκαν σε επαγγέλματα που θεωρούνται ευάλωτα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών και οι προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ούτε ένας διευρυμένος δείκτης, τον οποίο οι ερευνητές ονόμασαν «ανεργία εκτός αγοράς εργασίας» (sidelined unemployment) —δηλαδή νέοι απόφοιτοι που θέλουν να εργαστούν αλλά ενδέχεται να μην αναζητούν ενεργά εργασία— παρουσίασε στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η μελέτη είναι μία από τις πρώτες προσπάθειες να εξεταστεί ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη αποφοίτων του 2026, οι φοιτητές της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στο ChatGPT μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους.

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