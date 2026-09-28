Νέα πτώση για τη Wall: Ομόλογα, πετρέλαιο και επιτόκια την κρατούν «καθηλωμένη»

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα 28/9, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων άσκησε πιέσεις στην αγορά κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones υποχώρησε περίπου 347 μονάδες ή 0,67% κλείνοντας στις 51.481,51 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,77% στις 7.683,69 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,92% στις 26.820,381 μονάδες. Στα χαμηλά της συνεδρίασης, ο Dow Jones κατέγραφε απώλειες άνω των 400 μονάδων, ενώ ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 1%.

Οι βασικοί δείκτες περιόρισαν τις απώλειές τους γύρω στο μεσημέρι, μετά τις πληροφορίες του CNN και του Axios, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά του Ιράν σε ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας.

Ωστόσο, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την έντονα ανοδική τους πορεία, μετά τις ισχυρές αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 5,2%, ενώ η απόδοση του 30ετούς κινήθηκε πάνω από το 5,5%. Και οι δύο αποδόσεις διαπραγματεύονταν κοντά σε υψηλά πολλών ετών.

«Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά σήμερα και αυτό προκαλεί εύλογα αδυναμία στην αγορά», δήλωσε στο CNBC ο Justin Bergner, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Gabelli Funds. Όπως σημείωσε, ο ανταγωνισμός για κεφάλαια λόγω των επενδύσεων των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στην τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στους καταναλωτές, εντείνει τις πιέσεις στην αγορά.

Πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας

Αρκετές μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τους βασικούς δείκτες χαμηλότερα. Η μετοχή της Advanced Micro Devices υποχώρησε περίπου 4%, ενώ η Micron Technology σημείωσε απώλειες περίπου 2%. Η Amazon και η Microsoft υποχώρησαν επίσης περίπου 1%, ενώ η Meta Platforms σημείωσε πτώση 4%.

Αντίθετα, η Nvidia κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφοντας άνοδο περίπου 2%. Η μετοχή ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε επιπλέον επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική αξία του προγράμματος επαναγορών στα 235 δισ. δολάρια.

Η Wall Street προέρχεται από μια ανοδική εβδομάδα, κατά την οποία οι μετοχές τεχνολογίας και οι εταιρείες που συνδέονται με τον κλάδο κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Η Meta ενισχύθηκε σχεδόν 13%, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τον AI agent Muse της εταιρείας. Η Microsoft σημείωσε άνοδο άνω του 4%, ενώ Apple και Nvidia ενισχύθηκαν περισσότερο από 1% η καθεμία.

Οι αυξήσεις αυτές σημειώθηκαν παρά την παράλληλη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και χρόνια, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve λόγω του επίμονου πληθωρισμού.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς άγγιξε υψηλό από το 2004. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς αυξήθηκε κατά περίπου 17 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά στοιχεία

Οι αποδόσεις των ομολόγων αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο και αυτή την εβδομάδα, καθώς πρόκειται να δημοσιοποιηθούν σημαντικά οικονομικά στοιχεία.

Την Τετάρτη αναμένεται ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve.

Την Πέμπτη αναμένονται νέα στοιχεία για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Πετρέλαιο: Μικρά κέρδη παρά το ενδοσυνεδριακό άλμα

Με οριακά κέρδη ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα τις συναλλαγές οι τιμές του πετρελαίου, έχοντας προηγουμένως καταγράψει ισχυρή άνοδο άνω των 4 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Η έντονη ανοδική κίνηση σημειώθηκε στις πρωινές συναλλαγές, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πρότασης του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι τιμές περιόρισαν σημαντικά τα κέρδη τους, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ θα συνεχίσουν τις επαφές με τις δύο πλευρές τις επόμενες ημέρες.

Στο κλείσιμο, τα futures του Brent ενισχύθηκαν κατά 96 cents ή 0,9%, στα 105,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο μόλις 19 cents ή 0,2%, στα 92,60 δολάρια το βαρέλι.