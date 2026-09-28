ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ
Ειδήσεις
23:59 - 28 Σεπ 2026

Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την ανάγκη να προχωρήσει η εφαρμογή του τριμερούς πλαισίου συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Σαλάμ ζήτησε συγκεκριμένα βήματα και απτά αποτελέσματα για την υλοποίηση των προβλέψεων του πλαισίου, με στόχο, όπως ανέφερε, την αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου, την ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανέζικο έδαφος και την αποκλειστική κατοχή των όπλων από το λιβανέζικο κράτος.

Το πλαίσιο, που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο με αμερικανική διαμεσολάβηση, προβλέπει σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση, ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στον νότο και αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων που βρίσκονται εκτός κρατικού ελέγχου. Η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης τη δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής στήριξης προς τον λιβανέζικο στρατό.

Η Χεζμπολάχ και η ισραηλινή παρουσία

Παρά το πλαίσιο συμφωνίας, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να απορρίπτει τον αφοπλισμό της, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήματα του νότιου Λιβάνου και να πραγματοποιεί πλήγματα.

Ο Σαλάμ είχε ζητήσει και την περασμένη εβδομάδα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σαφές χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό επαλήθευσης για την εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ισραηλινής αποχώρησης.

Την ίδια ώρα, οι λιβανέζικες αρχές ανέφεραν ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, την οποία απέδωσαν σε ενέργεια του ισραηλινού στρατού. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι στην περιοχή πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εναντίον υποδομών που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΕΕ: Μποϊκοτάζ στα προϊόντα από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς – Η αντίδραση του Τελ Αβίβ

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Η Αίγυπτος προειδοποίησε τον Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΟΗΕ: 61 ακόμη εταιρείες στη «μαύρη λίστα» για τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Πρωθυπουργός Λιβάνου στον ΟΗΕ: Υπαρξιακή πρόκληση η ανάκτηση εδαφών από την ισραηλινή κατοχή
Ειδήσεις

Πρωθυπουργός Λιβάνου στον ΟΗΕ: Υπαρξιακή πρόκληση η ανάκτηση εδαφών από την ισραηλινή κατοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 23:59

Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ

Πολιτική
28/09/2026 - 23:35

Απάντηση Καρυστιανού σε Γεωργιάδη: Κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος – Για όλους όμως

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 23:26

Νέα πτώση για τη Wall: Ομόλογα, πετρέλαιο και επιτόκια την κρατούν «καθηλωμένη»

Ειδήσεις
28/09/2026 - 23:10

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σε κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Ειδήσεις
28/09/2026 - 23:05

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν κρατική χρηματοδότηση σε σποτ υπέρ του Τραμπ – Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:53

Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαφοροποιείται η υπεράσπιση των γιατρών – Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:50

Τουρκία: Καθησυχαστικός Ερντογάν για την κρίση στα funds – Την Τρίτη η κρίσιμη σύσκεψη

Υγεία
28/09/2026 - 22:25

Πώς μπορούμε να κάνουμε τον εμβολιασμό μια πιο εύκολη εμπειρία για το παιδί;

Ειδήσεις
28/09/2026 - 22:02

Reuters: Η Ρωσία «εκτοξεύει» κατά 27% τις στρατιωτικές δαπάνες το 2027

Πολιτική
28/09/2026 - 21:59

Έβρος: Κατσαφάδος για ΟΧΕ και σχέδιο 3 δισ. ευρώ – Δεν αντικαθιστά το ένα το άλλο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/09/2026 - 21:40

Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Πολιτική
28/09/2026 - 21:37

Τσίπρας στο ΕΕΑ: «10 εργαλεία» για τις ΜμΕ – Τι προτείνει για φόρους και ενέργεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/09/2026 - 21:20

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση

Magazino
28/09/2026 - 21:00

Ελένη Προκοπίου: Ο αγώνας για την μητρότητα και η άγνωστη προσωπική της μάχη

Πολιτική
28/09/2026 - 20:45

Βουλή: Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις

Πολιτική
28/09/2026 - 20:20

ΠΑΣΟΚ κατά Καλαφάτη: Οι επιχειρήσεις κλείνουν και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις εγγραφές στο ΓΕΜΗ

Ομόλογα
28/09/2026 - 20:15

Σε νέα υψηλά οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων - Το 10ετές κοντά σε υψηλό 24 ετών

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 20:04

Ευρωπαϊκές αγορές: Οριακές μεταβολές στους δείκτες - Πετρέλαιο και ομόλογα πιέζουν τις μετοχές

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 19:59

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα - Κύκλος εργασιών €2δισ. το 2025

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 19:47

Καρέλιας: Εκτόξευση 87,85% στα κέρδη προ φόρων – Στα €99,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 19:40

ΣτΕ: Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να αποζημιώνουν ιδιώτες για ζημιές σε ακίνητα κοντά σε ρέματα

Οικονομία
28/09/2026 - 19:30

ΑΑΔΕ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Βρετανικές Αρχές (HMRC, Home Office & NCA) - Οι στόχοι

Πολιτική
28/09/2026 - 19:29

Μάντζος: Αντιφάσεις στην απάντηση Μαρινάκη, θα επιμείνουμε για το θέμα Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 19:15

Μιχαηλίδου: Η παιδική προστασία αρχίζει πριν από την καταγγελία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 19:06

Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία

Ειδήσεις
28/09/2026 - 18:59

Λαγκάρντ: Μετρημένη η αντίδραση της ΕΚΤ στον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο το ενεργειακό σοκ

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 18:55

Το Porto Carras δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά του Νέου Μαρμαρά

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 18:40

Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.

Ναυτιλία
28/09/2026 - 18:25

Κικίλιας για BLUE CARRIER 2: Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής – Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 18:10

Πούτιν: Σε προσωρινό κρατικό έλεγχο οι μονάδες της Metro Cash and Carry στη Ρωσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ