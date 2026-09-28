Σαλάμ σε Ρούμπιο: Να περάσουμε στην εφαρμογή της συμφωνίας Λιβάνου–Ισραήλ

Την ανάγκη να προχωρήσει η εφαρμογή του τριμερούς πλαισίου συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατά τη συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Σαλάμ ζήτησε συγκεκριμένα βήματα και απτά αποτελέσματα για την υλοποίηση των προβλέψεων του πλαισίου, με στόχο, όπως ανέφερε, την αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου, την ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανέζικο έδαφος και την αποκλειστική κατοχή των όπλων από το λιβανέζικο κράτος.

Το πλαίσιο, που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο με αμερικανική διαμεσολάβηση, προβλέπει σταδιακή ισραηλινή αποχώρηση, ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στον νότο και αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων που βρίσκονται εκτός κρατικού ελέγχου. Η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης τη δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής στήριξης προς τον λιβανέζικο στρατό.

Η Χεζμπολάχ και η ισραηλινή παρουσία

Παρά το πλαίσιο συμφωνίας, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να απορρίπτει τον αφοπλισμό της, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήματα του νότιου Λιβάνου και να πραγματοποιεί πλήγματα.

Ο Σαλάμ είχε ζητήσει και την περασμένη εβδομάδα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σαφές χρονοδιάγραμμα και μηχανισμό επαλήθευσης για την εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ισραηλινής αποχώρησης.

Την ίδια ώρα, οι λιβανέζικες αρχές ανέφεραν ισχυρή έκρηξη στην περιοχή Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, την οποία απέδωσαν σε ενέργεια του ισραηλινού στρατού. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε ότι στην περιοχή πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εναντίον υποδομών που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές».