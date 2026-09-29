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Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας σε μία ψηφιακή πλατφόρμα - Ανοίγει ο δρόμος
Ακίνητα
08:23 - 29 Σεπ 2026

Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Όλα τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας σε μία ψηφιακή πλατφόρμα - Ανοίγει ο δρόμος

Γιώργος Αλεξάκης

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Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ιδιοκτήτες και επαγγελματίες διαχειρίζονται τις υποθέσεις ακίνητης περιουσίας βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Πρόκειται για το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων (ΕΜΑ), μια ενιαία ψηφιακή υποδομή στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται καταχωρισμένες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και μητρώα.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που θα συνδέει δεδομένα νομικού, πολεοδομικού, διοικητικού, δασικού, φορολογικού και ενεργειακού χαρακτήρα, αλλά και πληροφορίες που αφορούν την αξιοποίηση και τη λειτουργία των ακινήτων.

Έτσι, για την υλοποίηση του έργου, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από φορείς της αγοράς. Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη του Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων.

Μία ψηφιακή «εικόνα» για κάθε ακίνητο

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα συγκεντρώνει και θα συσχετίζει ψηφιακές πληροφορίες που τηρούνται από διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα βασικά στοιχεία των ακινήτων, όπως κτίρια, οικόπεδα και λοιπές ιδιοκτησίες, αλλά και δεδομένα που συνδέονται με την αξιοποίησή τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις.

Να σημειωθεί, ότι η λειτουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία του Κτηματολογίου και του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της ΑΑΔΕ, αναμένεται να δημιουργήσει ένα ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα για την ακίνητη περιουσία.

Μέσω, δε, αυτού του οικοσυστήματος επιδιώκεται η απλούστευση των συναλλαγών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων για τον σχεδιασμό πολιτικής γης.

Πώς θα λειτουργεί το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων;

Αναλυτικά, το ΕΜΑ θα λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, αποτελώντας ουσιαστικά έναν μηχανισμό διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών δημόσιων βάσεων δεδομένων.

Η πλατφόρμα, επίσης, θα μπορεί να αντλεί και να διασυνδέει στοιχεία από φορείς όπως η ΑΑΔΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ θα συνδέεται και με πληροφοριακά συστήματα άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση των πληροφοριών θα έχει ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ο οποίος θα λειτουργεί ως βασικό αναγνωριστικό για τη συσχέτιση των δεδομένων κάθε ακινήτου.

Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που σήμερα είναι κατανεμημένες σε διαφορετικές υπηρεσίες θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε ακίνητο. Κάτι που όπως καταφάνηκε στο τραγικό συμβάν της Πλάκας είναι απαραίτητο.

Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και επαγγελματίες

Στο μεταξύ, η λειτουργία του ΕΜΑ αναμένεται να περιορίσει την ανάγκη επανυποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών που ήδη υπάρχουν σε δημόσιες βάσεις δεδομένων.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με την απαραίτητη πιστοποίηση και τα προβλεπόμενα δικαιώματα πρόσβασης, να έχουν ψηφιακή εικόνα των στοιχείων που συνδέονται με τα ακίνητά τους.

Παράλληλα, επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συναλλαγές και διαδικασίες ακίνητης περιουσίας, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, θα μπορούν να αντλούν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου τους, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ποια στοιχεία θα συγκεντρώνονται

Αναλυτικά, στο Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων προβλέπεται να διασυνδεθούν, μεταξύ άλλων, δεδομένα όπως:

  • Οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) από το Κτηματολόγιο.
  • Οι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) από την ΑΑΔΕ, μέσω των δηλώσεων Ε9.
  • Οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Στοιχεία ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία συνδέονται με την εφαρμογή της προβλεπόμενης μείωσης του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες.
  • Πληροφορίες από υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία σχετικά με εκκρεμείς αγωγές.
  • Στοιχεία πολεοδομικών αδειών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η διασύνδεση των παραπάνω δεδομένων θα βασίζεται στη συνεργασία των πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων, με τον ΚΑΕΚ να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την ταυτοποίηση κάθε ακινήτου.

Ψηφιακή συναίνεση για την πρόσβαση στα στοιχεία

Με την ολοκλήρωση της υποδομής, προβλέπεται η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να παρέχει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, τη συναίνεσή του για την πρόσβαση στα στοιχεία του ακινήτου του, όπου αυτό απαιτείται.

Η διαδικασία αυτή, επίσης, μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές, καθώς οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς να απαιτείται η επαναλαμβανόμενη συλλογή των ίδιων στοιχείων από διαφορετικές υπηρεσίες.

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