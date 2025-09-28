Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να πλένετε φρούτα και λαχανικά

Παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω αποτελούν το ένα τρίτο των ανθρώπων που σντιμετωπίζουν ασθένειες οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια που υπάρχουν στα τρόφιμα. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά τα βακτήρια είναι η σαλμονέλα και το E.coli, τα οποία -αντίθετα από ό,τι πολλοί πιστεύουν- δεν μολύνουν μόνο τα κρεατικά, αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι ειδικοί συνιστούν σε όλους, και ιδιαίτερα στα παιδιά, τις εγκύους, τους ενήλικες άνω των 65 ετών και όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα να παίρνουν τις σωστές προφυλάξεις, καθώς η λοίμωξη από τέτοια μικρόβια είναι πιο πιθανή και με πιο έντονα συμπτώματα.

Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάζουμε σωστά τις τροφές που βάζουμε στο οικογενειακό τραπέζι -τόσο αυτές που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα όσο κι αυτές που καταναλώνουμε ωμές. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, όλα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται σχολαστικά προκειμένου να απομακρυνθούν από επάνω τους υπολείμματα από χώμα, παράσιτα και μικρόβια. Ποιος είναι όμως ο σωστός τρόπος να το κάνουμε αυτό;

Για να καθαρίσετε φρούτα και λαχανικά:

Τοποθετήστε τα κάτω από τρεχούμενο νερό ενώ παράλληλα τρίβετε την επιφάνειά τους με τα χέρια σας. Προσοχή: είναι λάθος να γεμίζετε με νερό το νεροχύτη και να τα αφήνετε μέσα για να καθαρίσουν. Η χρήση κάποιου απορρυπαντικού ή καθαριστικού δεν είναι σκόπιμη. Το τρεχούμενο νερό και η τριβή αρκούν για να καθαρίσουν.

Γι α να καθαρίσετε τα λαχανικά με μεγάλα φύλλα (μαρούλι, λάχανο κ.λπ.)

Αφαιρείτε τα εξωτερικά φύλλα και στη συνέχεια πλένετε τα υπόλοιπα με νερό για αρκετή ώρα. Μετά, εάν θέλετε να τα βάλετε στο ψυγείο για να τα καταναλώσετε αργότερα είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε την ειδική συσκευή που τα στεγνώνει στριφογυρίζοντάς τα μέσα σε ένα δοχείο. Αφαιρώντας την υγρασία θα μειώσετε τις πιθανότητες να αναπτυχθούν βακτήρια στην επιφάνειά τους. Μην παραλείπετε να πλένετε καλά και τις έτοιμες συσκευασμένες σαλάτες (ακόμα κι αν η συσκευασία αναγράφει ότι δεν χρειάζεται πλύσιμο).

Για να καθαρίσετε φρούτα και λαχανικά σε τσαμπί (σταφύλια, ντοματίνια κ.λπ.)

Βάλτε το τσαμπί μέσα σε ένα σουρωτήρι για να μην ακουμπήσουν στο νεροχύτη και ξεπλύνετέ τα κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, ταμπονάρετε με χαρτί κουζίνας την επιφάνειά τους για να φύγει η υγρασία αλλά και τυχόν υπολείμματα από βρωμιά.

Για να καθαρίσετε φρούτα και λαχανικά με χοντρή ή γυαλιστερή φλούδα (πορτοκάλι, μήλο, μελιτζάνα κ.λπ.) και ρίζες (καρότα, πατάτες κ.λπ.)

Τα λαχανικά που η φλούδα τους συνήθως καλύπτεται από χώμα υα καθαρίζουμε πριν την αφαιρέσουμε, ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες η βρωμιά να περάσει από την εξωτερική επιφάνεια στο εσωτερικό τους. Για να το κάνετε πιο εύκολο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βουρτσάκι και να τρίψετε έως ότου δεν βλέπετε κάποια βρωμιά. Κάντε το αυτό ακόμα και σε φρούτα όπως τα εσπεριδοειδή ή στα πεπόνια για να μην μεταφέρετε μικρόβια καθώς τα ανοίγετε και αγγίζετε τη σάρκα τους.