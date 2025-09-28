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Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί
Ειδήσεις
08:46 - 28 Σεπ 2025

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Το Κίεβο δέχθηκε σφοδρή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους νωρίς την Κυριακή, με ανεξάρτητες πηγές να κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και την γύρω περιοχή από την έναρξη του πολέμου.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν από την επίθεση στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά ηχούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι είχαν τραυματιστεί μέχρι τις 04:40 GMT.

Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, ενώ η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 11:52
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