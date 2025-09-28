Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, σκοτώθηκαν και περίπου 10 τραυματίστηκαν από την επίθεση στην πόλη, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω της εφαρμογής Telegram.
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη και αντιαεροπορικά πυρά ηχούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι είχαν τραυματιστεί μέχρι τις 04:40 GMT.
Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής, ενώ η γειτονική Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της.
⚡️ Explosions, fires, and injuries after Russia’s overnight mass attack on Ukraine.— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) September 28, 2025
Drones and “Kinzhal”/“Kalibr” missiles hit multiple cities:
Kyiv — major fires, debris on residential buildings, civilians injured.
Bila Tserkva — homes and facilities burned.
Kyiv region — drone… pic.twitter.com/xbJ65L7di4
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.
Kyiv sotto un vile massiccio attacco combinato anche in questo momento.
Le immagini dalla cittadina di Borshchahivka sono impressionanti.
Ancora deliberatamente contro la popolazione e contro obiettivi civili. pic.twitter.com/Xut3xJTmvg— The Kyiv Chronicles (@ChroniclesKiev) September 28, 2025