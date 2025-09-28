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Οι λόγοι που τα μαλλιά γκριζάρουν σε μικρή ηλικία
Magazino
07:13 - 28 Σεπ 2025

Οι λόγοι που τα μαλλιά γκριζάρουν σε μικρή ηλικία

Reporter.gr Newsroom
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Οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να γκριζάρουν λίγο μετά τα 30, όμως οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται λίγο νωρίτερα σε όσους έχουν κληρονομική προδιάθεση να χάσουν νωρίς το φυσικό χρώμα των μαλλιών τους.

Εάν πάλι οι γονείς σας απέκτησαν άσπρα μαλλιά σε μεγάλη ηλικία αλλά εσείς εμφανίσατε τις πρώτες άσπρες τρίχες λίγο μετά την ενηλικίωση, ίσως εμπλέκονται άλλοι παράγοντες, σύμφωνα αρκετούς δερματολόγους.

Δείτε τρεις από αυτούς:

  1. Υπερβολικό στρες

Αν και αρκετοί επιστήμονες αμφισβητούν την επίδραση του στρες στο πρόωρο γκριζάρισμα, μελέτη του 2013 από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα στρες οδηγούν σε απώλεια βλαστοκυττάρων στη βάση του θύλακα της τρίχας στα ποντίκια. Ίσως στο μέλλον επιβεβαιωθεί κάτι αντίστοιχο και για τους ανθρώπους.

  1. Πρόβλημα υγείας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρώτες λευκές τρίχες εμφανίζονται σε μικρή ηλικία λόγω διαταραχής στη λειτουργία του θυρεοειδούς ή της υπόφυσης (αδένας στον εγκέφαλο). Επίσης, το γκριζάρισμα συνδέεται με αυτοάνοσες παθήσεις που επηρεάζουν το δέρμα και τα μαλλιά, όπως η αλωπεκία και η λεύκη.

  1. Έλλειψη βιταμινών

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 συνδέεται με το γκριζάρισμα των μαλλιών. Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει δυσλειτουργία στον οργανισμό που δεν επιτρέπει την επαρκή απορρόφηση της βιταμίνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 00:14
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