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Υπάρχει λύση για τη Γάζα; Όσα γνωρίζουμε για την αμερικανική πρόταση «21 σημείων»
Ειδήσεις
08:31 - 28 Σεπ 2025

Υπάρχει λύση για τη Γάζα; Όσα γνωρίζουμε για την αμερικανική πρόταση «21 σημείων»

Reporter.gr Newsroom
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Την αισιοδοξία του για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εξέφρασε το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Το βράδυ της ίδιας μέρας, το CNN παρουσίασε μερικά βασικά σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη σταδιακή αποχώρηση των IDF, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αμερικανική πρόταση των «21 σημείων» για τη Γάζα προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι:

(α) το Ισραήλ θα δεσμευτεί πως δεν θα επιτεθεί ποτέ ξανά στο Κατάρ

(β) δεν θα υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός από τη Γάζα

(γ) η Χαμάς θα δεσμευτεί πως δεν θα διεκδικήσει ρόλο στη διοίκηση της Γάζας μεταπολεμικά

(δ) ο ΟΗΕ θα συμβάλλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Στο σχέδιο – σύμφωνα με το CNN – δεν γίνεται καμία αναφορά στο Gaza Humanitarian Foundation, ενώ δεν αναφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση της περιοχής μετά την παύση της αιματοχυσίας, το σχέδιο προβλέπει – όπως είπε πηγή με καλή γνώση του θέματος που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο – τη σύσταση ενός διεθνούς οργάνου και μίας παλαιστινιακής επιτροπής.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή παράδοση της ηγεσίας από μια προσωρινή κυβέρνηση στην Παλαιστινιακή Αρχή. Ακόμη, δεν αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, ωστόσο αναφέρεται πως αυτή είναι η βασική επιδίωξη των Παλαιστινίων.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο, δεν είναι σαφές αν η Χαμάς έχει γνώση της πρότασης, η οποία ενδέχεται να υποστεί αναθεωρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες και να τροποποιηθεί σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Εικάζεται, πάντως, ότι θα μεταβιβαστεί μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ στη Χαμάς.

Όσο για τους Άραβες ηγέτες, σύμφωνα με το CNN, βλέπουν σε γενικές γραμμές θετικά την πρόταση, παρόλο που δεν την θεωρούν ιδανική, αλλά βασική τους επιθυμία είναι – όπως αναφέρεται – να τελειώσει η σύγκρουση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, το συγκεκριμένο σχέδιο είχε παρουσιάσει την Τρίτη (23/9) ο Αμερικανός πρόεδρος στους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν βρεθεί για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είχε δηλώσει, μάλιστα, πως είναι επιτακτική ανάγκη ο πόλεμος να τελειώσει σύντομα, γιατί «κάθε μέρα που συνεχίζεται το Ισράηλ απομονώνεται περισσότερο διεθνώς».

Ο Στιβ Γουίτκοφ (ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή), από τη μεριά του, είχε φανεί αισιόδοξος, προμηνύοντας πως εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει «κάποια πρόοδος».

Το Axios, επικαλούμενο πηγές με καλή γνώση του θέματος, είχε δημοσιεύσει μερικά από τα σημεία του σχεδίου, τα περισσότερα από τα οποία ταυτίζονται με τη νεότερη διαρροή που ήρθε από το CNN.

Εκτός, λοιπόν, από τα προαναφερθέντα, σύμφωνα με την πηγή του Axios, η πρόταση προβλέπει και τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Σύμφωνα, δε, με το Axios στο σχέδιο υπάρχει αναφορά σε κάποιας μορφής εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση του θύλακα μεταπολεμικά.

Όπως σημειώθηκε, ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες ηγέτες (ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Κατάρ, Αίγυπτος, Τουρκία, Ινδονησία, Ιορδανία) τη στήριξή τους και τη δέσμευσή τους ότι θα συμμετάσχουν στο σχέδιο μεταπολεμικά. Εκείνοι, με τη σειρά τους, έθεσαν συγκεκριμένους όρους για να στηρίξουν το σχέδιο, όπως:

(α) το Ισραήλ να μην προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, να μην χτίσει οικισμούς στη Γάζα και να μην καταλάβει εδάφη

(β) οι Ισραηλινοί έποικοι να σταματήσουν να εισβάλλουν – υπό την προστασία των ισραηλινών δυνάμεων – στο Τέμενος Αλ-Άκσα, τον τρίτο ιερότερο χώρο του Ισλάμ που βρίσκεται στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ

(γ) να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Η δήλωση του Τραμπ πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήμα της Δυτικής Όχθης προέκυψε, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, μετά τη συνάντηση με τους Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες.

Εκτιμάται ότι και οι όροι της αμερικανικής πρότασης αναδιαμορφώθηκαν μετά την συνάντηση κι έτσι υπάρχει πλέον σαφής αναφορά – που ίσως να έλειπε αρχικά – στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2025 - 08:36
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