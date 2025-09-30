Αργεντινή: Νέες πιέσεις στο πέσο παρά την αμερικανική στήριξη

Το αργεντίνικο πέσο βρίσκεται και πάλι υπό πίεση, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκαστεί να επέμβει για να αποτρέψει μια νέα απότομη υποτίμηση. Αυτό συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά την αμερικανική οικονομική στήριξη, η οποία είχε ενισχύσει προσωρινά τόσο το νόμισμα όσο και τα κρατικά ομόλογα της Αργεντινής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, την Τρίτη (30/9) το πέσο σημείωσε πτώση άνω του 6%, τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 8 Σεπτεμβρίου, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να παρέμβει με πωλήσεις δολαρίων στη spot αγορά. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό των δολαρίων που διοχετεύτηκαν στην αγορά. Η κεντρική τράπεζα της χώρας απέφυγε να σχολιάσει, ενώ και το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα δημοσιογράφων.

Η νέα πτώση εξανέμισε τα πρόσφατα κέρδη του νομίσματος, τα οποία είχαν προκύψει από την ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, για ένα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Αργεντινή.

Επιπλέον, ένα προσωρινό μέτρο φορολογικής ελάφρυνσης στις εξαγωγές που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μιλέι είχε αποφέρει στη χώρα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενισχύοντας προσωρινά την ανοδική πορεία του πέσο. Η κυβέρνηση επανέφερε επίσης κάποιους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως αρθεί τον Απρίλιο.

Παρόλα αυτά, τα μέτρα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να σταθεροποιήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία, με το νόμισμα να επιστρέφει σε τροχιά υποτίμησης αυτή την εβδομάδα.