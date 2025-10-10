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Ισραήλ: Ο Στρατός αποσύρει δυνάμεις - Επιστροφή κατοίκων στη βόρεια Γάζα
Ειδήσεις
13:35 - 10 Οκτ 2025

Ισραήλ: Ο Στρατός αποσύρει δυνάμεις - Επιστροφή κατοίκων στη βόρεια Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα στρατεύματά του έχουν αποσυρθεί στις συμφωνημένες γραμμές ανάπτυξης, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι. 

«Από τις 12:00 τα στρατεύματα των IDF άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των επικαιροποιημένων γραμμών ανάπτυξης ως προετοιμασία για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός και επιστροφής των ομήρων», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η απελευθέρωση 11 φυλακισμένων μελών της Χαμάς, αντί για ισάριθμους φυλακισμένους που πρόσκεινται στη Φάταχ, σύμφωνα με ραδιοφωνική ενημέρωση του στρατού, καθώς υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τα πρόσωπα που θα αφεθούν ελεύθερα.

Τα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα μετέδωσαν ότι οι κάτοικοι της βόρειας Λωρίδας έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους, μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Πλάνα από την περιοχή δείχνουν εκατοντάδες κατοίκους που περίμεναν από χθες στον δρόμο αλ-Ρασίντ, κατά μήκος των ακτών της Γάζας, να κατευθύνονται βόρεια, πίσω στις οικίες τους.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ουσιαστική ανάσα κανονικότητας για τους κατοίκους της περιοχής μετά από εβδομάδες έντασης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν προσεκτικά την εφαρμογή της εκεχειρίας και την ασφαλή επιστροφή των πολιτών στις γειτονιές τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 13:40
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