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Τασούλας στην Εσθονία: Συζήτηση για ΤΝ, Μέση Ανατολή και ασφάλεια της Ευρώπης
Πολιτική
13:45 - 10 Οκτ 2025

Τασούλας στην Εσθονία: Συζήτηση για ΤΝ, Μέση Ανατολή και ασφάλεια της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετέχει στο Ταλίν στην Άτυπη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών της Ομάδας Arraiolos, έπειτα από πρόσκληση του Εσθονού Προέδρου Alar Karis. Η Ομάδα Arraiolos συγκεντρώνει τους προέδρους των χωρών της ΕΕ με προεδρευόμενο πολίτευμα.

Ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι η σύνοδος θα επικεντρωθεί σε τρία κύρια θέματα:

  • Τεχνητή Νοημοσύνη: Παρουσίαση των προόδων της Ελλάδας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης.
  • Μέση Ανατολή: Συζήτηση για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με την Ελλάδα να χαιρετίζει την πρώτη φάση της υλοποίησης του σχεδίου Τραμπ για επιστροφή ομήρων και ανθρωπιστική βοήθεια.
  • Ασφάλεια και γεωπολιτική της Ευρώπης: Έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων και στήριξη της Ουκρανίας έναντι της ρωσικής εισβολής, με αναφορά στην εμπειρία της Ελλάδας από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο ο κύριος Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συμμετέχω σήμερα για πρώτη φορά εδώ στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, στο όμορφο Ταλίν, έπειτα από πρόσκληση του Εσθονού Προέδρου της Δημοκρατίας, του Alar Karis, στη σύνοδο της Ομάδας Arraiolos, όπου θα συζητήσουμε επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας και της ηπείρου μας.

Η Ομάδα Arraiolos αποτελείται από τους Προέδρους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το ίδιο πολίτευμα με την Ελλάδα, δηλαδή Προεδρευομένη Δημοκρατία. Στη Σύνοδο αυτή που γίνεται κάθε χρόνο από το 2003, θα συζητήσουμε φλέγοντα ζητήματα, όπως, η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, τα θέματα της ασφάλειας της Ευρώπης και φυσικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η πρώτη συνάντηση της Συνόδου θα αφιερωθεί στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης που εξελίσσεται με χειμαρρώδεις ρυθμούς, πολύ ραγδαία, και θα έχω την ευκαιρία στους δέκα άλλους συναδέλφους Προέδρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκθέσω τις προόδους που σημειώνει η χώρα μας σε αυτό τον τομέα, ιδιαίτερα δε, στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η επόμενη συνάντηση είναι αφιερωμένη στη σοβαρή κατάσταση στη Μέση Ανατολή και φυσικά οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα θα αφιερωθούν στη χθεσινή συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία υλοποιεί την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, για κατάπαυση του πυρός, αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια και επιστροφή όλων, ανεξαιρέτως, των ομήρων. Η Ελλάδα, χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία και ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τα προεόρτια της οριστικής λήξης του πολέμου και επιτέλους της ειρήνευσης, στην πολύπαθη αυτή περιοχή.

Η τελευταία συνάντηση της σημερινής Συνόδου θα αφιερωθεί σε θέματα που αφορούν τη γεωπολιτική και την ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να συμπεριλαμβάνει, όπως είναι λογικό, όλα ανεξαιρέτως τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό, μετά τη, για σειρά ετών πλέον, απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζεται. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, στηρίζει την Ουκρανία με κάθε δυνατό τρόπο και δεν μπορεί παρά να κάνει ακριβώς αυτό, έχοντας η ίδια την πολύ τραυματική εμπειρία της επί 51 χρόνια τουρκικής παράνομης εισβολής και κατοχής του, περίπου 40%, της Κύπρου.

Ευχαριστώ».

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρακάθησε, μαζί με τους Ευρωπαίους Αρχηγούς Κρατών, σε δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Εσθονίας. Στο περιθώριο του επίσημου δείπνου είχε σύντομη εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αυστρίας Alexander Van der Bellen.

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