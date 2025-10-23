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Ανάκαμψη στα crypto: «Παλεύει» για τα $110.000 το Bitcoin – Ισχυρή άνοδος στα alts
Νομίσματα
15:48 - 23 Οκτ 2025

Ανάκαμψη στα crypto: «Παλεύει» για τα $110.000 το Bitcoin – Ισχυρή άνοδος στα alts

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin κατρακύλησε πάνω από 8.000 δολάρια τις τελευταίες ημέρες, αλλά σήμερα (Πέμπτη, 23/10) κατάφερε να ανακτήσει μέρος των απωλειών και άγγιξε τα 110.000 δολάρια. Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η άνοδος του Binance Coin που αγγίζει το 4% σε ημερήσιο επίπεδο, ενώ τα περισσότερα alts παραμένουν υποτονικά, με εξαίρεση το «άλμα» του HYPE.  

Σε γενικές γραμμές, πάντως, η αγορά κρυπτογράφησης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με τον «βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων να προσπαθεί να σπάσει τη ζώνη των 110.000 δολαρίων. Ενδεικτικό του κλίματος είναι πως ο δείκτης CoinDesk 20 έχει αυξηθεί πάνω από 1% τις τελευταίες 24 ώρες, με διψήφια κέρδη σε επιλεγμένα tokens όπως τα HYPE, KHYPE και XMR.

Το θετικό κλίμα ενισχύεται από τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed την επόμενη εβδομάδα, που συνεχίζει τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Παρόλα αυτά, ο δείκτης δολαρίου παραμένει σε ανοδική πορεία, και η ισχυροποίηση του δολαρίου μπορεί να περιορίσει την άνοδο του Bitcoin.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, το Bitcoin έκλεισε με νέα πτώση, κάτω από τα 104.000 δολάρια, αλλά οι αγοραστές αντέδρασαν γρήγορα, αποτρέποντας την ενδεχόμενη «βουτιά» κάτω των 100.000 δολάρια, με το κορυφαίο κρυπτονόμισμα να ανακάμπτει στα 107.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο και να αγγίζει τα 111.000 δολάρια τη Δευτέρα και τα 114.000 δολάρια την Τρίτη, μετά από μία σύντομη διόρθωση.

Ημερήσιες τάσεις

Σήμερα, Πέμπτη (23/10), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» στα 109.017 δολάρια με ήπια κέρδη της τάξης του 0,18%.

Η κεφαλαιοποίησή του βρίσκεται στα 2,18 τρισεκατομμύρια δολάρια και η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων άνω του 57,5%.

Τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα εμφανίζουν μικρά κέρδη έως 2%, όπως τα ETH, XRP, SOL, DOGE, ADA, XLM και BCH.

Πιο αναλυτικά, το Ethereum «παίζει» στα 3.848,57 δολάρια, με οριακά κέρδη 0,13%. Παράλληλα, το Solana κερδίζει 1,42% στα 188,51 δολάρια, το Binance Coin ενισχύεται με 1,24% στα 1.090,97 δολάρια και το Cardano σημειώνει κέρδη μόλις 0,01% στο 0,6376 δολάριο, ενώ το Dogecoin κινείται στο +1,14% και το 0,1935 δολάριο.

Στα αρνητικά της ημέρας, το XRP εμφανίζει απώλειες 0,44% στα 2,39 δολάρια, ενώ αντιθέτως το Litecoin βρίσκεται στα 93,11 δολάρια, με κέρδη 0,24% και το Monero κατακτά τα 333,15 δολάρια με εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 8,8%.

Τέλος, το Shiba Inu κινείται με ήπια κέρδη (+0,6%) στο 0,000009988 δολάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία μέρα και πλησιάζει τα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 16:02
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